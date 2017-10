CRAR volvió donde tiene que estar

Dependía de sí mismo y no dejó lugar a dudas. El Círculo Rafaelino de Rugby se impuso ayer a Los Caranchos de Rosario por 23 a 12 en el predio de la Ruta 70 y consiguió el retorno a la Zona Campeonato del TRL, en el último partido de la Reclasificación. Una gran cantidad de público festejó junto al plantel el triunfo que devuelve al Verde al sitial de privilegio que ocupara entre 2009 y 2016.

No fue una gran producción ni mucho menos. Pero alcanzaba con ganar, inclusive sin bonus. Se notó cierta ansiedad, inevitable con todo lo que había en juego, que en varios pasajes conspiró para que las diferencias en favor de la escuadra dirigida por Leo Crosetti y Cristian Martino pudieran ampliarse.

Al minuto de juego un try del wing José Méndez puso rápidamente en ventaja al equipo rosarino, pero CRAR reaccionó rápido y luego de una buena acción de sus forwards llegó el medio scrum Maximiliano Bertholt a apoyar en el ingoal visitante, y la conversión de Pablo Villar ya puso en ventaja a los rafaelinos.

Pese a la falta de precisión en el juego de manos, CRAR mostró superioridad y cuando pudo apretar el acelerador a fondo lo ratificó con puntos. Promediando la etapa un penal de Villar, y a los 33' el segundo try, por intermedio del wing Pedro Eguiazu tras una buena jugada Poli y José Williner, ya construyeron una ventaja apreciable. Luego de otro penal del apertura local, se fueron al descanso 20 a 5.

En el segundo tiempo hubo aún mayores imprecisiones, pero el Círculo Rafaelino sustentó su victoria en una defensa intensa, que le permitió jugar el partido casi siempre en campo rival. De esa manera fueron pasando los minutos y asimilando lo que llegaba desde fuera de la cancha, con un clima de fiesta que crecía a medida que se acercaba el final.

Los cambios mantuvieron la premisa de no bajar el ritmo y fortalecer las formaciones fijas. Un nuevo penal de Villar aumentó las cifras y después ya fue sólo el momento de esperar el pitazo de Emilio Traverso.

CRAR dio rienda suelta al festejo. La gran familia del Verde ingresó a la cancha para abrazarse para una tarde de desahogo. Hubo que esperar un año para esto, un año duro, pero la misión está cumplida.



CRAR 23 - LOS CARANCHOS 12

Cancha: CRAR.

Arbitro: Emilio Traverso.

Reserva: CRAR 11 - Caranchos 14. Pre-reserva: CRAR 17 - Los Caranchos 34.

CRAR: Nicolás Gutiérrez, Guillermo Zbrun y Daniel Espíndola; Juan P. Imvinkelried y Franco Davicino; Ignacio Minetti, Juan M. Imvinkelried y Mariano Ferrero (c); Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Esteban Rebaudengo, Ignacio Pfaffen, José M. Williner, Pedro Eguiazu; Nicolás Imvinkelried. Entrenadores: Leonardo Crosetti y Cristian Martino.

Cambios: PT, Gastón Epelbaum por Minetti. ST: Matías Rocchi por Espíndola, Valentín Rota por N. Imvinkelried, Gastón Zbrun por Epelbaum, Santiago Campos por Pfaffen, Guilermo Brown por Rebaudengo.

Los Caranchos: Bruno Pasinato, Fermin Bejer y Lucas Cataneo; Franco Carosi y Juan González; Franco Massucco, Franco García y Gonzalo Zalazar; Ignacio Riccorni y Ciro Bejer; Tomás Merlo, Manuel Palena, Sebastián Sedran y José Méndez; Froilán Bejer. Entrenador: Norberto Tempesta.

Cambios: ST, Danilo Pérez por Gonzalez; Matías Inneco por Riccorni.

Puntos: PT, 1' try de Méndez (LC), 40 try de Bertholt conv. por Villar (C), 24' y 38' penales de Villar (C), 33' try de P. Eguiazu conv. por Villar (C).

ST: 30' penal de Villar (C), 40' try de Inneco conv. por F. Bejer (LC).



PERDIO ROWING

Finalmente, Rowing de Paraná no pudo hacer lo suyo en la última fecha ya que perdió como local ante Logaritmo 11 a 7 y descendió a Segunda División. Por su parte, Provincial venció como local a Los Pampas de Rufino por 28 a 16, ganó la Recla y mantuvo su lugar en primera. En el otro partido de la fecha, La Salle goleó a Cha Roga 56 a 7.



GRAN CAMPAÑA

CRAR disputó 19 partidos en la temporada. Fueron 5 en la primera fase y 14 en la Reclasificación, ganando 17 y perdiendo sólo dos, ambos de local: ante Rowing y Provincial.