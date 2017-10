Miles de fieles marchan a Luján

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Miles de fieles marchaban ayer desde el barrio porteño de Liniers hacia la Basílica de Luján, en una nueva demostración de fe, bajo el lema "Madre, enséñanos a construir la paz".La 43ª Peregrinación Juvenil a Luján que comenzó a las 12:00 de este sábado en el Santuario de San Cayetano termina este domingo frente a la Basílica de la Patrona de la Argentina, con miles de peregrinos jóvenes y adultos que fueron a pie.Unos seis mil voluntarios asisten al casi millón de peregrinos que caminaban sin cesar, a pesar de la inminencia de la lluvia, en la expresión de fe popular más importante de la Argentina.Desde el santuario de Liniers, la imagen cabecera marchó junto a los peregrinos que recorrían cerca de 60 kilómetros para llegar a Luján donde a las 7:00 de este domingo el cardenal primado de la Argentina Mario Aurelio Poli celebra la misa central.Los primeros peregrinos en arribar a la Basílica fueron Jackelin, Marcelo y Ruth; David y Javier junto a su mujer y su hija a las 4:40 de la madrugada de este sábado.El lema de este año surgió de la oración con las intenciones que los peregrinos escriben en los cuadernos de la Basílica de Luján. De las miles de intenciones, uno de los datos más relevantes que conformaron un común denominador fue el pedirle a la Virgen por la paz en la familia, en sus hogares, en los barrios, en el país.Sobre el lema 2017, el padre Juan Bautista Xatruch, coordinador general de la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular, explicó: "Este año le queremos pedir esto a la Virgen, nuestra Madre. Es cierto que la necesitamos, en muchos ambientes se está viviendo mucha violencia. Hay mucho enfrentamiento, mucho desencuentro. Además, en este año electoral, también necesitamos reencontrarnos para buscar el bien de todos"."Por eso necesitamos la paz, y cuanto más si miramos al mundo, ¡qué necesaria es la paz! Y por eso la pedimos, la paz es un don de Dios, pero como todo don, implica una tarea. Dios despierta en el corazón la tendencia al bien y la paz. Pero nuestra tarea es que nos reencontremos como hermanos, y que juntos la construyamos poniendo como base la justicia", dijo el presbítero.Las redes sociales jugaron un rol preponderante en esta nueva edición, los mensajes vía Facebook contando las historias de los peregrinos alentaban a quienes no sabían si podrían llegar, pero el incentivo en las redes sociales permitió que más gente de la pensada se animara a participar.Los voluntarios colaboran en puestos de apoyo y sanitarios que se distribuyeron a lo largo de la ruta nacional 7 donde la empresa AySA provee el agua potable en un operativo especial con 12 camiones cisterna, 4 puntos de hidratación y 3.000 sachets de agua.Mientras que la Cadena Mariana de la Fe transmite una vez más el programa radial "Juntos a Luján", acompañando a los jóvenes peregrinos y a los adultos hacia la Basílica a través de sus más de 100 radios AM y FM en todo el país.La transmisión comenzará este sábado a la medianoche y contará con móviles en vivo durante toda la noche desde la ruta y desde la Basílica de Luján.Mientras tanto, en los estudios se realizará un programa especial con la participación de oyentes y peregrinos, en los que se compartirán mensajes del papa Francisco y nueve obispos hablarán sobre la paz en consonancia con el lema de este año.Relatarán también la vida, obra y milagros de la venerable Catalina de María Rodríguez, con audios originales, próximos a su beatificación, que será el 25 de noviembre en Córdoba.Para finalizar, la cadena mariana de la fe transmitirá la misa central desde Luján, que presidirá el cardenal Poli y podrá escucharse en www.cadenamarianadelafe.com.Poli definió la peregrinación como "un fenómeno que no sólo se hace a pie", porque "los enfermos también peregrinan, también los que trabajan sábado y domingo y no pueden ir. Hay un movimiento espiritual muy grande el sábado y el domingo que trasciende no sólo a los que van caminando y adhieren de corazón", afirmó.