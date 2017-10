Jorge Muriel

-La situación económica en Rafaela está complejizándose cada vez más no solo para quienes no cuentan con trabajo estable, sino que también para muchos asalariados que no logran cubrir sus necesidades básicas, por la suba de tarifas y el deterioro del poder adquisitivo, lo vemos a diario con muchos vecinos que nos solicitan ayuda.-Para combatir la inseguridad propongo que se sigan profundizando las acciones conjuntas con las distintas fuerzas, dotar a la GUR de más tecnología, instalar más cámaras en el CMU (Centro de Monitoreo Urbano), seguir reclamando por más policías y combatir el narco menudeo.-Sin duda que la mayor fortaleza que tiene Rafaela, son los rafaelinos. Por su deseo permanente de superación, su espíritu emprendedor y por la cultura de trabajo que hizo grande a nuestra ciudad.