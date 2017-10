Reformas laborales sin "etiquetas ideológicas"

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó ayer que el Gobierno impulsará "reformas" laborales y señaló que las mismas se realizarán "sin etiquetas ideológicas". El funcionario advirtió que el Gobierno debe "seguir reformado para ir encauzando una economía que tiene muchos problemas" durante una visita a la localidad bonaerense de Chacabuco, donde participó de un timbreo y asistió a la Fiesta Nacional del Maíz.Peña, en declaraciones a Radio Colonia, sostuvo que "la economía el año que viene va a ser de expansión, crecimiento y más generación de trabajo y obra pública, y menos inflación, lo que no quita que haya que seguir reformando para ir encauzando una economía que tiene todavía muchísimos problemas".En el mismo sentido, consideró que "el desafío laboral requiere reformas, pero no planteando etiquetas ideológicas que nos alejan de la realidad, sino mesas concretas de trabajo para generar más y mejores condiciones de trabajo para los argentinos".Días atrás, el presidente del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, aseguró que el Gobierno pretende avanzar en una eventual reforma laboral "en la medida que haya acuerdos tripartitos" y pidió a los gremios adaptarse a "circunstancias globales".Massot sostuvo que la reforma aún no se discute en el Congreso porque el debate en ese ámbito tiene que ser precedido por una discusión sectorial . "Ya se está impulsando, hemos avanzado en varios sectores. Se va a continuar en ese marco, en el que todos entiendan que el Gobierno pone inversión pública, las empresas van a invertir y que los sindicatos tienen que ´aggiornarse´ a las circunstancias globales y al carísimo costo laboral y productivo para volver a ser competitivos", contó.En tanto, la cúpula de la CGT se reunió esta semana con las autoridades de la Conferencia Episcopal para transmitir su "preocupación" por la situación social del país y ante la posibilidad de que el Gobierno instrumente la reforma laboral después de las elecciones.