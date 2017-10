Novia del rugbier aseguró que no lo vio al chocarlo

MENDOZA, 1 (NA). - La joven de 29 años detenida por atropellar y matar a su novio, un rugbier de 24, en la puerta de un local nocturno de la ciudad de San Rafael, en Mendoza, aseguró que "no vio" cuando cayó el muchacho y que "no tenía motivos" para hacerle daño.Julieta Silva, en una entrevista concedida a un canal local, negó que antes de que se produzca el incidente que terminó en la muerte de su novio, Genaro Fortunato, haya existido una discusión entre ambos."Si me hubiera dado cuenta que él se cayó, no me hubiera ido, directamente. La verdad es que no lo vi", dijo la mujer en una entrevista con Andino TV de la que sólo se difundió por el momento un segmento.También aseguró que no hubo una discusión entre ambos en el interior del local nocturno en el que se encontraban, sino con una tercera persona y que no "tenía motivos para hacerle algo así" a su novio.Tras conocer las palabras de la detenida, Miguel Fortunato, padre de Genaro, dijo que aún no "sabe la verdad" y que la causa se tiene que definir cuando se realicen algunas pericias."Ojalá supiera la verdad, pero no la sé. Hay cosas que se tienen que saber cuando se comprueben científicamente", expresó el hombre en diálogo con el canal A 24.En la madrugada del 9 de septiembre a la salida de La Mona Bar, Silva atropelló y mató a su novio Genaro Fortunato, tras una discusión por lo que quedó detenida.El hecho ocurrió en la madrugada del 9 de septiembre a la salida de La Mona Bar, un lugar al que Silva y Fortunato habían concurrido unas horas antes.A la salida del bar, según testigos tras una discusión, la mujer salió con su automóvil, el novio intentó detenerla y aparentemente cayó.Luego, la mujer giró en "U" y atropelló a su novio cuando estaba en el suelo, lo que le causó las graves heridas que determinaron su muerte.