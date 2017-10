Perdió Libertad, empató Unión

FOTO ARCHIVO NO LEVANTAN. Libertad y Unión no pudieron ganar este viernes.

- No fue un buen viernes para los elencos sunchalenses en el Federal A. Por la tercera fecha de la Zona 3, Libertad de Sunchales sumó su segunda derrota consecutiva. Esta vez perdió en el Plácido Tita ante Sportivo Las Parejas por 3 a 1. Así el equipo de Trullet suma tres puntos en igual cantidad de partidos disputados. Arrancó mejor la visita el encuentro, con un cabezazo que se fue cerca de Bochieti, aunque a los 18’, Sebastián Grazzini habilitó a Gallardo, quien la bajó para que Salvatierra la empujara a la red. Libertad no llegó a acomodarse del primero que llegó el segundo tras centro de Grazzini para el cabezazo de Bochieti, que dentro del área chica estableció el 2 a 0 en una ráfaga de tres minutos. Ya en el complemento, a los 25’ Bochieti definió ante la salida de Antonio para liquidar el cotejo. Sobre el final, Facundo Perassi capturó un rebote dentro del área y descontó para el Cañonero, que hasta el momento cuenta con una victoria, la del clásico.Con el arbitraje del santafesino Adrián Franklin, Libertad alistó a Antonio; Guzmán, Sabia, Del Grecco y Rodríguez (Vera); Sánchez (Monserrat), Saavedra, Correa (Guibert) y Rolón; Acosta y Perassi. En tanto, Las Parejas, entrenado por Nahuel Martínez, formó con Rébora; Fissore, Falco, Grabowsky y Gauna; Fabello y Pizzichini; Salvatierra (Pereyra), Grazzini (Yacob) y Gallardo; Bochieti (Bolzico).Por su parte, tras dos caídas en fila, el que sumó su primer punto fue Unión de Sunchales, al igualar 1 a 1 en su visita a Gimnasia de CDU. Pablo Gaitán, a los 10’ del PT, puso en ventaja al Bicho verde, igualando para el local a los a los 18’ del ST Lautaro Robles. En tanto, por esta misma zona, Sportivo Belgrano venció en San Francisco a Atlético de Paraná 3 a 2, mientras que al cierre de nuestra edición jugaban en Santiago el local Central Córdoba y el Depro. Esta tarde, desde las 17 completan Defensores de Belgrano VR vs. Douglas Haig.Unión jugará nuevamente en su cancha el martes a las 21, cuando reciba a Atlético Paraná por la cuarta fecha. El chaqueño Miguel Mazón será el juez del encuentro. Por su lado, El Cañonero viajará a Entre Ríos para jugar frente al Depro, el miércoles a las 15 con el contralor de Sebastián Mastrángelo.