El Vaticano descartó una visita del Papa a la Argentina en 2018

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El Papa finalmente no visitará la Argentina en 2018, confirmó ayer el portavoz del Vaticano, Greg Burke, quien de esta forma puso fin a las especulaciones sobre un posible viaje a su tierra natal, aunque el Gobierno de Mauricio Macri acordó con Chile trabajar en conjunto para fortalecer los pasos fronterizos a raíz del desembarco de Francisco en el país vecino en enero próximo. "El Papa Francisco no tiene previsto visitar la Argentina el año próximo", adelantó Burke al ser consultado sobre el tema por prensa argentina y de otros países.Desde que fue elegido Papa en 2013, Francisco no ha vuelto a la Argentina, y de nuevo no ha incluido este destino en su agenda para el próximo año a pesar de que sí visitará otros países de la región.El Sumo Pontífice tiene programado para el 2018 un viaje en enero a Chile y Perú y, por ahora, es el único confirmado que realizará a América latina.Al respecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el subsecretario del Interior de Chile, Mahmud Aleuy, se reunieron este viernes y acordaron conformar en los próximos 15 días una comisión mixta de trabajo para abordar los aspectos operativos vinculados a la visita del Papa al país vecino, "considerando la importante proyección de flujos de ciudadanos argentinos que se desplazarán, cruzando la frontera". "Este comité abordará las posibilidades de reforzamiento de personal, infraestructura y logística de los diferentes pasos fronterizos", se informó oficialmente tras el encuentro.El vocero del Vaticano recordó que en un videomensaje enviado hace un año a los argentinos, Francisco había explicado las razones por las que prefería visitar países pobres y olvidados o azotados por años de violencia, como acaba de ocurrir en Colombia, donde estuvo del 6 al 10 de septiembre pasados."El mundo es más grande que la Argentina y hay que dividirse. Dejo en manos del Señor que El me indique la fecha", explicó hace un año el Papa. En ese mensaje, Francisco había reiterado su afecto por su país: "Para mí el pueblo argentino es mi pueblo, ustedes son importantes, yo sigo siendo argentino, yo todavía viajo con pasaporte argentino", señaló.Pero también pidió a sus compatriotas que se pusieran "la Patria al hombro" y trabajar para lograr "esa cultura del encuentro que supera todas estas culturas del descarte que hoy en el mundo se ofrecen por todas partes".Francisco, de 80 años, desembarcará en cambio a finales de noviembre en Birmania y Bangladés para un inédito viaje a tierras budistas, escenario de un cruento conflicto con la minoría musulmana rohinyá, cuya defensa ha asumido el líder de los católicos.El hecho de que el Papa descarte visitar la Argentina generó ríos de especulaciones, como las de carácter político, por su fría relación con el presidente Mauricio Macri.Días atrás el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, había asegurado: "Estamos próximos a una visita del Papa". Además, había hablado con sentido del humor de la inmensa expectativa que rodea esta visita, la que se estimaba podría producirse en un año no electoral. "Así como la Santísima Trinidad es un gran misterio, también lo es saber cuándo viene el Papa. A todos lados que vamos nos preguntan por su visita", bromeó el cardenal. Agregó: "Los obispos argentinos lo hemos invitado cinco veces por carta y personalmente". "Me parece que estamos próximos a esta visita y esta tensión va a terminar bien", dijo entonces Poli.