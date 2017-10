Presupuesto: demoraron la entrega hasta este mediodía

Será hoy a las 12:30. El principal incremento se daría en la GUR, con un porcentaje del 75% superior a las partidas actuales. También se haría foco en el aspecto social, para colaborar con la seguridad. El transporte público sería otro de los ejes del proyecto para el 2018. Aún no hay datos sobre la suba de la tasa.

Si bien inicialmente se preveía que en la tarde de ayer el Ejecutivo elevara las ordenanzas de Presupuesto y Tributaria 2018, recién a las 19 decidieron postergarlo para las 12:30 de hoy, el último día habilitado por ley para la presentación oficial.Ya en la mañana de ayer, comenzaron a surgir rumores acerca de la posibilidad de que se pudiera trasladar la presentación a la jornada de hoy. Principalmente, desde el Concejo Municipal. Primero era a las 19, después a las 20, después a las 21... finalmente, llegó la postergación oficial.Certezas, por ahora, ninguna. Aún no hay datos acerca de cuánto subiría la tasa, ni el mecanismo de suba (todo desde enero o desdoblado), como así tampoco los montos generales. Todo hace suponer que las definiciones llegarán recién en la mañana de hoy.De acuerdo a trascendidos, el mayor porcentaje de crecimiento estaría en seguridad, específicamente en la Guardia Urbana Rafaelina: sería de un 75 por ciento.Otra buena parte del presupuesto estaría destinado a la contención social: no solo en la ayuda, sino también en aspectos que también colaboran con la seguridad, como Educación, capacitación para el empleo (especialmente, el joven), emprendedurismo, etc.Finalmente, otro de los focos en donde estaría puesta la mirada para el próximo año es en la mejora del transporte público de pasajeros, con la intención de poder mejorar las frecuencias, como así también la cantidad de unidades en la calle.Desde la oposición no entendieron el por qué de la demora. En especial, porque hay posibilidad de modificación de aquí hasta diciembre.De acuerdo a lo manifestado por Silvio Bonafede, Presidente del Concejo Municipal, en "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), la intención inicial es que la Tributaria se vote con la actual conformación del Concejo y el Presupuesto, con la que se elegirá en un mes.