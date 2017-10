Paretto volvió con medalla

Por unos días nomás, los pacientes que llegan al Hospital de San Isidro no verán a una de las médicas que los atiende durante su segundo año de la residencia en Traumatología. La doctora Paula Paretto se hizo un lugarcito en su agenda y viajó a Croacia para competir en el Grand Prix de Zagreb. El plan le dio sus frutos. Se volverá a la Argentina con una nueva medalla en su haber: esta vez, la de bronce.

Tras consagrarse campeona olímpica en Río de Janeiro 2016, “La Peque” había ganado sendas medallas de oro en el Abierto de Lima (marzo) y en el Panamericano de Panamá, en abril. La de bronce la logró el jueves al derrotar por un waza-ari a la belga Anne Sophie Jura en el tiempo extra del combate.

Luego de ser consagrada tercera en la categoría de 48 kilos, la judoca se abrazó entre lágrimas con su entrenadora, Laura Martinel, probablemente porque su temperamento ganador hubiera querido la de oro. Así son los campeones. Paretto había derrotado a la estadounidense Summer Truong y a la rumana Alexandra Pop para adjudicarse el Grupo C. Y en una reñida semifinal, en el tiempo extra perdió ante la japonesa Hiromi Endo por una penalización que fue protestada por Martinel. El camino deportivo de Paula Paretto no se detiene. Ni aunque tenga mucho menos tiempo que antes para entrenarse. Ella lleva el parche dorado en su judogi y lo hace valer.