Jorge Boasso ratificó su pertenencia a Cambiemos

El rosarino Jorge Boasso se define como el primer radical de la Argentina que se sumó al proyecto de Mauricio Macri Presidente, allá por el 2014. Ahora procura llegar a la Cámara de Diputados de la Nación pero a través de la lista "Fuerza para el Cambio" del frente Unite por la Libertad y la Dignidad. Su objetivo inicial fue postularse dentro de Cambiemos, pero no compitió en la interna con Albor Cantard porque la Justicia electoral encontró irregularidades en la presentación de avales y por eso encontró espacio en otra fuerza política.En el marco de la campaña, ayer visitó Rafaela donde se mostró positivo al punto que estimó que desde diciembre puede ser un legislador en el Congreso. "Voy a ser un diputado nacional que ingresará al bloque de Cambiemos y defenderé las políticas de Mauricio. Como lo vengo haciendo desde que fui el primer radical del país que se sumó a su proyecto, y nadie pensaba que podía ser el Presidente de la Argentina, allá por noviembre de 2014. Y después fui candidato a vicegobernador acompañando a Miguel Torres de Sel en 2015".Boasso consideró que "después del festival de boletas que se dio en las primarias de agosto, cuando la gente se sentía abrumada con 57 boletas, la del 22 de octubre es la verdadera elección, en cambio ahora hay 10 finalistas". "Ahora en este marco, nosotros peleamos con un escarbadiente, haciendo una campaña con mi auto, pagando del bolsillo la nafta que empleamos para viajar por la Provincia, sin chofer. Lo hacemos mucho de corazón y casi en forma casera. De esa manera obtuvimos más de 100 mil votos, es decir nos posicionamos en el cuarto lugar dentro de una oferta de 57 listas", remarcó.Actualmente concejal de Rosario -asegura que presentó más de 4 mil proyectos durante distintas gestiones en el cuerpo legislativo de esa ciudad-, Boasso invitó "al resto de los nueve candidatos en primer lugar de cada lista a firmar un compromiso público ante escribano, primero para renunciar de los privilegios de la clase política porque es la única forma que nos va a acercar a la gente, decirle no a los fueros y a la facultad de fijar su propio salario". En segundo lugar para "suscribir la defensa de la deuda de la Nación respecto a la Provincia de Santa Fe, una herencia de Mauricio Macri que no la generó ni la usufructuó, que viene del kirchnerismo, pero que por continuidad jurídica debe asumir". En este sentido, expresó que "queremos ser nexo entre el Presidente y el Gobernador (Miguel Lifschitz) para que se firme el acuerdo y comience el pago de la deuda, para que el Presupuesto 2018 que incluya esas partidas, las cuales se deben destinar a obra pública, aunque para ello planteamos la necesidad de crear un fideicomiso público para evitar que se choreen la plata o vaya a gastos corrientes".El último punto a suscribir en ese compromiso público que promueve Boasso es "incluir a los nueve diputados que seamos elegidos ahora y a todos aquellos que aún les falta dos años a pelear por las obras emblemáticas de la Provincia de Santa Fe", entre las que mencionó los puentes entre Santa Fe - Santo Tomé, Santa Fe - Paraná, Reconquista - Goya y el acueducto Desvío Arijón - Rafaela.Para el candidato rosarino "no puede ser que Rafaela carezca de agua potable, nos duele que el gobierno provincial, es decir el socialismo intente nuevamente encarar esta obra en un año electoral, como lo hizo anteriormente sin lograr avances reales".En relación a la posible armonización de la Caja de Jubilaciones de la Provincia con la Nación, Boasso -que es docente de la Facultad de Derecho de Rosario- bajó el tono a las alarmas del gobierno santafesino. "La Caja es competencia de la Provincia exclusivamente. Si la Provincia pierde la Caja es porque el Gobernador, los diputados y los senadores ceden la competencia", dijo. De todos modos, expresó que "para evaluar la cuestión del déficit deberá analizar el financiamiento y la sostenibilidad del sistema que reconoce el derecho adquirido del 82% de las jubilaciones" a la vez que aclaró que su caso "nunca levantaría la mano para que se resientan los derechos de buena parte de los jubilados santafesinos que perciben sus beneficios de la Caja".