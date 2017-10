"Venir al interior es gratificante, me encanta la cercanía con la gente"

Un día cualquiera Adrián Suar y Eduardo "Coco" Fernández, encargados de programación de Canal 13, le dijeron hasta ese entonces un productor de bajo perfil, Mariano Caprarola, que su lugar estaba delante de las cámaras y no detrás. Y su vida dio un giro hasta llegar a una popularidad creciente que lo instaló como experto en moda, productor de la revista Gente y hasta asesor de vestuario de la primera dama, Juliana Awada, y un conjunto de celebridades argentinas.El fin de semana pasado, Caprarola celebró que "La Jaula de la moda" (Magazine) donde se desempeña como panelista haya obtenido el premio Martín Fierro de Oro al mejor programa de la TV por cable, con la conducción de Horacio Cabak. Su papel en el ciclo es generar escenas divertidas pero también críticas a veces ásperas sobre la ropa que usan los famosos en los eventos.Cuando se enciende la cámara, lejos queda aquel productor de bajo perfil y Caprarola fluye con sus ocurrencias. Hace dos días estuvo sentado al lado del conductor Jorge Rial, entre otros consagrados ciclos de la tele. Y con esa fama ascendente ayer llegó a Rafaela, sin aires de divo dijo que pese al clima la primera impresión -que es lo que cuenta- de la ciudad fue "muy buena".Llegó a la Redacción de LA OPINION, saludó a todos junto a Alexis Astore, de la Agencia UMO, se prestó a una charla abierta donde repasó por capítulos su vida. "El Martín Fierro de Oro lo estuve a punto de traer. Me tocó las primeras horas tenerlo para mostrarlo en distintos programas de tele donde fui invitado. Es una felicidad enorme de que se reconozca el programa y el mundo de la moda", dijo entusiasmado por estar en Rafaela "para hacer lo que me gusta con gente que tiene pasión"."Tengo 43 años y trabajo desde los 12 años, cuando estuve en el escenario la primera comedia musical que vino a la Argentina de la mano de los americanos. Siempre fue un camino de mucho sacrificio y esfuerzo, mi padre fue director de Diario Clarín. Entonces soy un chico de Redacción, de diario, de estar adentro del mundo de las noticias", dijo con una mirada nostálgica."Durante muchos años de mi vida fui un productor con un perfil muy bajo hasta que Coco Fernández y Adrián Suar me dijeron que soy televisivo, que debía estar frente a una cámara y no detrás. En ese momento todo cambió", admitió haciéndose cargo de su reinvención, del nuevo Caprarola. "Trabajo muchas horas por día, pero no pierdo mi almuerzo por mi familia, no sacrifico cosas por mi trabajo, conservo la mesa de chico", admite a la vez que confiesa que vive frente a los lagos de Palermo "para estar cerca de todo".Hoy día, Caprarola afirma que "visto y asesoro a las mujeres más importantes, incluyendo a la primera dama Juliana Awada, pero no me vas a ver nunca pegado a ellas porque elijo el perfil bajo, disfruto el trabajo con la gente que es apasionada con lo que hace". Al mundo de la moda ingresó "hace más de 20 años, me sigue apasionando pero estoy con muchas ofertas de Canal 13 para el año que viene, y la verdad que en la tele me divierto mucho, el feedback con la gente es buenísimo".-Con la primera dama, ella es muy coqueta, no necesita de nadie porque maneja los básicos de la moda mejor que nadie, yo colaboro con eso, me llama y me dice hola Marian y me informa qué tipo de eventos tiene en agenda y qué piensa utilizar, entonces visito las marcas que la van a vestir, superviso y miro. Se rodea de amigos que le dan consejos, somos amigos que la queremos y la acompañamos.-Es cierto, pero es un problema de falta de información. El arte es una manera de comunicarnos, y la moda está dentro del arte. Quizás hay prejuicios por falta de información, porque hay gente que se cierra y la descalifica. En mi caso, estoy como en una campaña para informar, para promover eso de estar lindo, con talles, con buenos precios. Incluso elijo dictar seminarios gratuitos en el interior, llevo géneros, consigo máquinas para que cosan en diversos talleres. Creo en la moda como una oportunidad para trascender, para desarrollarse profesionalmente.-Claro. Los programas son un servicio, un entretenimiento. A muchos les gusta verse bien. Y la moda es una salida laboral donde hay mucho esfuerzo, hay creatividad argentina, hay talento argentino en el diseño. Te aseguro que en el interior de la Argentina encuentro costuras mejores que en las tiendas de las marcas más célebres a nivel global.EN RAFAELA"Venir al interior es gratificante, la cercanía con la gente, la calidez y además tiene ese olor a comida casera que es difícil de encontrar en la Capital", reconoce Caprarola, quien llegó acompañado por Astore, la modelo Natalia "Nanu" Caudis -a quien calificó como una "morocha infernal muy bella"- y Pato Díaz, la propietaria del local comercial "Eres", que junto a la Agencia UMO organizó un desfile que anoche colmó las instalaciones del Club de Autos Antiguos.Previamente, por la tarde ofreció una clínica para modelos en la Academia de Artes (Chacabuco 153), donde esta tarde otra vez dictará una capacitación denominada "Moda real para mujeres reales" a partir de las 16:30.