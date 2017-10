Aprueban un proyecto contra el plus médico

La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción ayer al proyecto presentado por Luis Rubeo por el cual se prohíbe en la provincia de Santa Fe el cobro del “plus médico” y de cualquier otro adicional o complemento monetario. A la hora de fundamentar la iniciativa, el legislador expresó “si desde IAPOS dicen que reciben alrededor de 100 denuncias por mes y todos sabemos que es una práctica extendida y hasta naturalizada, significa que de verdad la gente no denuncia porque tiene miedo a perder al médico en el que confía. Entonces es nuestra obligación como legisladores hacer que sea el Estado Provincial el que se ocupe de darle protección a los usuarios del Sistema de Salud de la Provincia”.“La Ley establece que el Ministerio de Salud “deberá proveer cartelería en cantidad adecuada con la siguiente inscripción: El cobro de Plus Médico es ilegal. Denúncielo” remarcó Rubeo, quien destacó que también faculta a la Defensoría del Pueblo a "realizar inspecciones a fin de controlar el cumplimiento de la ley”.El legislador aclaró que “muchos médicos se hicieron eco de esta problemática y se manifestaron a favor de la aprobación del proyecto”.El proyecto aprobado en Diputados establece que la misma prohibición se aplica a las prestaciones en clínicas, sanatorios e instituciones de diagnóstico. A su vez, reconoce a la Defensoría del Pueblo como la autoridad de aplicación, la cual deberá actuar de oficio y/o a pedido de parte. La norma alcanzaría a los afiliados de la ley provincial 8.288 (IAPOS) y a los que refieren los artículos 8º y 9º de la Ley Nacional 23.660 (Obras Sociales)."ES INCONDUCENTE"El presidente de la Asociación Médica de Rosario (AMR), Dardo Dorato, afirmó que la ley que prohíbe en toda la provincia el cobro de plus médico y que obtuvo ayer media sanción en la Legislatura, "será inconducente", y aseguró que la situación del financiamiento del sistema de salud "no se arregla por ese lado"."Lo que hay que hacer es sincerar el sistema de financiamiento en la provincia y en el país. Este es un tema muy complejo. En el sistema, en mucho de los casos, los honorarios de los médicos sirve de financiamiento para las grandes instituciones y eso hace que en muchos casos no se le pague al médico", afirmó Dorato.En declaraciones al programa "Zysman 830", el titular de la AMR agregó que "por la vía informal termina regulándose el mercado por una vía indebida. Hay de todo. Hay médicos que no cobran y, por supuesto, también hay profesionales que se exceden y piden lo que no deben pedir".