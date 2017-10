En el Nodo Rafaela hay 70 familias dispuestas a adoptar

El gobierno de Santa Fe elaboró un protocolo de actuación para convocatorias públicas del Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga), con el objetivo de seguir mejorando y afianzando el proceso de adopción en la provincia.A partir del 13 de septiembre, en Santa Fe entró en vigencia el referido protocolo emitido a través de una resolución de la subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe.“A través de este mecanismo vamos a agotar las instancias legales para que todas las niñas, niños y adolescentes que estén en situación de adoptabilidad puedan tener una nueva oportunidad, efectivizando el derecho de cada niño a tener una familia que es esencial para favorecer el pleno desarrollo de su personalidad y su crecimiento en un ambiente de compresión, donde se le brinde amor y el cuidado integral de su salud, educación y seguridad", explicó el subsecretario de Asuntos Registrales, Matías Figueroa Escauriza.Desde la implementación del decreto Nº 5170 del 30 de diciembre de 2016 que modificó el funcionamiento del Ruaga, se avanzó rápidamente en el envío de notificaciones a las 1.750 familias inscriptas hasta ese momento, para consultarles su voluntad de continuar con el proyecto adoptivo.Alrededor de 700 familias manifestaron su deseo de permanecer en el Registro y pasar por las instancias de evaluación. Para poder llevar adelante esta gran demanda en el corto plazo, se creó un Comité Evaluador con equipos interdisciplinarios ad hoc, conformados con más de 120 profesionales, entre psicólogos y trabajadores sociales que realizaron tareas a lo largo de toda la provincia.Este proceso de evaluación concluyó a mediados de septiembre y actualmente se continúa evaluando a nuevos postulantes que han solicitado su inscripción en el último mes.70 FAMILIAS EN EL NODO RAFAELAEl funcionario, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), indicó que "al hacer el relevamiento, se vio que había mucha gente que cambió su realidad y que no había sido evaluada. En primer lugar, fue ordenar cómo se eligen los legajos a la hora de que un juez solicite una familia para poder concretar una adopción, para que todos los aspirantes sepan cuál es el criterio a la hora de elegir. El criterio fue cronológico, sin importar adónde están inscriptos, sino quien se inscribió primero. Pero también varía en función de la disponibilidad: hay gente que se anota para recibir chicos de hasta 10 años, otros hasta tres, otro hasta uno. Depende la categoría, se van ordenando por prioridad cronológica"."Hay cuatro preguntas básicas para la búsqueda de chicos a ser adoptados: la disponibilidad etárea, el sexo, si acepta grupo de hermanos y si podría mantener la vinculación con la familia de origen. Todas estas preguntas, generan mini-categorías. Se está trabajando mucho en ampliar la disponibilidad, porque tenemos muchos inscriptos para adoptar de 0 a 3 años (el 80% de las familias), pero muy pocos adolescentes. Entonces, le estamos pidiendo a la sociedad que amplíe su criterio, porque necesita tanto amor un pequeño como un adolescente", agregó."Si bien se bajó la cantidad de familias inscriptas, lo cierto es que sinceramos la cantidad efectiva que había, porque si llamábamos a alguien que no estaba en condiciones, esa familia no corría", dijo Figueroa. Con respecto a los datos correspondientes al Nodo Rafaela, "70 familias han sido evaluadas en los dos o tres últimos meses. Anteriormente, había cerca de 120. La mayoría, son de la ciudad de Rafaela", completó.Para poder adoptar, la familia interesada puede ingresar a la página de la provincia e ingresar al sitio del Ministerio de Justicia. Allí puede buscar un link específico para el registro de adoptantes. Hay que completar un formulario, cumplir con los requisitos (que no tenga deudas alimentarias, que no tenga antecedentes penales, etc.) y sin la necesidad de abogados y sin costos, pueden quedar inscriptos. A la semana, le damos una fecha para la evaluación de un psicólogo y un trabajador social. Y al mes, estamos emitiendo la disposición de alta o baja (y se dan las recomendaciones para mejorar la condición)", añadió.DISPOSICIONES DICTADAS DURANTE 2017En lo que va del año, como resultado de los informes interdisciplinarios elaborados por los equipos ad hoc, se han emitido más de 500 disposiciones y otras 200 se encuentran en proceso de elaboración.A partir de noviembre, a todos los postulantes ya sea que resulten admitidos o no, se le notificará la disposición correspondiente. “Que todos los postulantes tengan su disposición emitida, imposibilita la elección de legajos de manera discrecional”, resaltó Figueroa Escauriza.Una vez dictadas todas las disposiciones se procederá a digitalizar los legajos completos y los tres libros que lleva el registro conformándose así también el archivo en formato digital, para que la niña, niño o adolescente en el futuro pueda consultarlo y tener acceso a la información garantizando su derecho a la identidad.PROTOCOLO DE CONVOCATORIA PUBLICAEl subsecretario de Asuntos Registrales explicó que “la convocatoria pública se hará cuando se haya agotado la búsqueda de aspirantes en la lista única provincial y tampoco se obtengan legajos de otros registros luego de cursado el pedido de colaboración a la Red Federal de Registros”.Asimismo, Figueroa Escauriza resaltó que “el pedido de colaboración se considerará agotado una vez transcurrido un plazo de 20 días hábiles de cursado, sin haber obtenido como respuesta la remisión de ningún legajo perteneciente a otro de los registros de la red”.La subsecretaría de Asuntos Registrales difundirá la fecha de apertura, plazo de duración y forma de inscripción de la convocatoria pública a través del portal web de la provincia y medios masivos de comunicación.“Es importante destacar que cada solicitud de inscripción se realizará a través de un formulario único que deberá ser completado por toda persona interesada en la convocatoria en una plataforma web habilitada. Una vez finalizado el plazo de convocatoria, se dejará constancia del orden de prioridad completo final, ordenado de forma cronológica por fecha y hora de la solicitud de inscripción a la misma", remarcó el funcionario provincial.Luego, el Ruaga se encargará de realizar la evaluación de las primeras 10 solicitudes de personas que se domicilien en la provincia de Santa Fe y se pedirá colaboración a los otros registros para que realicen una entrevista de despeje y/o evaluación en las primeras diez solicitudes de personas que tengan su domicilio fuera de la provincia de Santa Fe, remitiendo a sede judicial estas postulaciones para su selección por parte del Juez de la causa.“Por mandato del gobernador Miguel Lifschitz, asumimos el compromiso que mientras haya un solo niño sin adoptar en Santa Fe, seguiremos multiplicando los esfuerzos para encontrarle una familia", concluyó Figueroa Escauriza.