Se entregaron 48 escrituras del plan Bien de Familia en Rafaela

Ayer por la tarde, en el Nodo Rafaela, se entregaron 48 escrituras afectadas como Bien de Familia a vecinos de nuestra ciudad. El acto se realizó en el marco del programa “Protege tu casa”, una herramienta jurídica destinada a resguardar la vivienda familiar frente a adversidades económicas.Entre los presentes, estuvieron el subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Matías Figueroa Escauriza, el diputado provincial, Omar Martínez, y el coordinador del programa “Protege tu casa”, Enzo Ricci, entre otros.La primera en tomar la palabra fue la concejal de nuestra ciudad, Natalia Enrico, quien elogió a Figueroa Escauriza por responder a cada uno de los pedidos que nuestra ciudad hizo al respecto: "no es nada más que brindar servicios a nuestra ciudadanía y un Estado presente de manera gratuita. En nuestra ciudad hay tantas obras y acciones, hemos podido ratificar todo esto con el gobernador Lifschitz y nos gratifica mucho haber avanzado como avanzamos en este sector", dijo Enrico, quien recordó su paso por el Nodo, estando en la coordinación de las gestiones de viviendas.A su turno, Ricci remarcó que en Rafaela ya fueron más de 150 actas, superando las expectativas iniciales. En tanto, recordó todo lo que el vecino de la ciudad se ahorra en abogados y en escribamos, trabajando con los programas provinciales. Recordemos que en la provincia hay casi 1000 actas, por lo que Rafaela representa el 15%.Martínez, en tanto, dijo que "tiene que ser una gran alegría para todos ustedes. No hay nada mejor que la vivienda propia, evitar el alquiler y todo lo que eso implica. Esta es una herramienta vital, es el bien más preciado para albergar a nuestras familias e hijos, pero además nos representa de la mejor manera. Por eso me sumo a la serie de agradecimientos a los que pudieron hacer esto posible", dijo el diputado al respecto.Matías Figueroa Escauriza, dijo que este sistema fue creado "para garantizar derechos. Con pequeñas acciones nos cambia la vida a todos nosotros, sabiendo que es algo sencillo, chiquito, que por ahí mucho no conocíamos. Pero con la tranquilidad que de ahora en más nadie nos va a quitar este lugar", dijo el subsecretario.Además deslizó que "lo importante es que el pedido sea de personas que conocen el terreno, el lugar. Natalia siempre nos ha pedido oficinas para Rafaela, por eso abrimos el Registro de la Propiedad en esta ciudad. Y ahora cada uno de ustedes cuando tenga que hacer un trámite lo puede hacer en esta misma ciudad, sin tener que viajar y trasladarse, ahorrando costos de abogados", expresó.