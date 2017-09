"Proyecto para crear centro de investigación y transferencia"

La Universidad Nacional de Rafaela (UNRAF) realizó anoche el acto de asunción de las autoridades electas durante la primera asamblea universitaria que se llevó a cabo el viernes 15 de septiembre, con la elección de rector y vicerrectora en la votación unánime de Rubén Ascúa acompañado por Rosario Cristiani para ejercer esas funciones hasta 2021.

La ceremonia, fue desarrollada en uno de los salones del Centro Cultural del Viejo Mercado con la presencia del senador nacional Omar Perotti, el intendente Luis Castellano, el senador provincial Alcides Calvo, el presidente de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) Néstor Pan, los rectores de las universidades de Villa María Luis Negretti y de Misiones Javier Gortari, los intendentes de Esperanza Ana María Meiners y de Ceres Camilo Busquets, concejales y funcionarios rafaelinos, senadores provinciales, presidentes comunales, representantes de instituciones locales, entre otros.

Primeramente, se realizó el juramento de Rubén Ascúa que le tomó Mario Oporto (en representación de la asamblea universitaria) y Rosario Cristiani ante el flamante rector.

"No es un discurso académico porque un acto emotivo, esperando realizar desde hace varios meses, quiero agradecer a mi familia que es mi sostén, celebrar y agradecer que Omar Perotti que estando con Marta Engler dijo 'voy a trabajar para tener una universidad pública en Rafaela y ustedes me van a ayudar'. Cómo escaparle a ese convite y decir que no de alguien que siempre está pensando en su ciudad y su región, en el crecimiento, la gente y la educación pública. Para mí ha sido un honor transitar por este camino y compartir esta alegría con ustedes. Quiero agradecer a Ascúa por su confianza para que pueda acompañarlo en esta gestión y a la Municipalidad de Rafaela y el intendente Castellano para conseguir junto con el Concejo Municipal un espacio para nuestra sede", destacó Cristiani, en el primero de los discursos.



GENERAR CONOCIMIENTOS

A su término, fue el turno de Ascúa: "es un honor y una gran responsabilidad lo que hemos aceptado y jurado. Transmitir algunos de los proyectos e ideas que estamos a futuro generando. Es una universidad pública y nacional, de integralidad, conocimiento y educación. El concepto no solo con educar y pensar en propuestas formativas formales y flexibles, también tratar de transferir y generar conocimientos".

Y agregó: "la génesis de la creación de esta universidad donde el proyecto involucraba a todo este territorio de Rafaela y la región, y atrevidos de crear una nueva geografía, vincularnos a nivel internacional, utilizando las herramientas de la tecnología para captar profesores y alumnos en distintas realidades con el mote de 'nacidos globales'".

Así citó las líneas estratégicas de la UNRAF: "más allá del campus universitario tenemos que hablar de carreras, diplomaturas, posgrados, de centros de investigación, de transferencia de tecnología, creada para ser la universidad de la innovación; un proyecto de crear un centro de investigación y transferencia en cooperación y acuerdo con el CONICET, siendo uno de los temas fundacionales con la educación y las nuevas tecnologías".

También mencionó la creación de capacidades emprendedoras y transferencia tecnológica, vinculándose con las universidades de Alemania, institutos tecnológicos de Nueva Jersey (Estados Unidos), en vinculación con la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos), firmaron un convenio con la Universidad de Campinas (Brasil), con universidad de ciencias aplicadas en Francia, el Politécnico de Torino (Italia), entre otras.

Conviene recordar que desde julio de 2016 Ascúa se venía desempeñando el cargo de rector organizador, una figura prevista en el artículo 49 de la ley N° 24.521 de educación superior, a quien se le atribuyen las acciones iniciales de puesta en funcionamiento de la nueva universidad durante el proceso de normalización institucional.



CRECIMIENTO LENTO

"Acompañar un proyecto de una zona altamente estratégica a nivel nacional. Tenemos una historia de la comisión nacional en los últimos veinte años. Hay menos universidades que en el resto de latinoamérica porque estamos en un crecimiento lento, pero va de acuerdo a la aparición y formación de nuestros recursos humanos", expresó Pan.

Finalmente, el último de los oradores fue el senador nacional Omar Perotti, de lo que se informa en página 9. Después fue el momento de la entrega de presentes de la UNRAF a Perotti y de este a sus nuevas autoridades. Además se emitieron un video y fotografías de la casa de estudios.

Por su parte, previo al acto Castellano afirmó que "hay varios desafíos por delante, lo primero es empezar a vincular el mundo del estudio con las nuevas tecnologías y del trabajo. Acá hay una clave fundamental en lo que son los institutos terciarios y las universidades para formar jóvenes que tengas esas capacidades para los nuevos empleos; la UNRAF lo ha entendido y me parece que es parte de esa idea. Hoy se normaliza un proceso que lleva varios años y Perotti ha trabajado mucho para que esto suceda para conseguir una ley nacional aprobada por ambas cámaras. Hoy Rafaela puede decir que cuenta con su universidad nacional y con una mirada hacia el futuro a través de su campus universitario que es realmente prometedor para nuestros jóvenes".