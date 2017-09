Caruso será asesor en seguridad del Municipio

Finalmente el especialista en seguridad, José Caruso, se incorporará al equipo de gobierno del intendente, Luis Castellano, pero en calidad de asesor externo sin ocupar cargo alguno. La novedad tomó forma ayer por la mañana y si bien inicialmente podía especularse que cubriría la vacante que dejó Juan Mondino tras su renuncia -solicitada por el propio titular del Ejecutivo-, fue el propio protagonista quien brindó detalles del vínculo que mantendrá a partir de hoy cuando será presentado oficialmente durante una reunión que se celebrará en la sede de la GUR a partir de las 10."No voy a tener ningún cargo como dije en su momento, voy a asesorar en cuestiones puntuales en lo que hace a una serie de acciones que las iremos desarrollando vinculadas a la seguridad, limitadas a lo que puede hacer el Municipio", expresó Caruso en declaraciones formuladas a la mañana de LT28 Radio Rafaela. "Precisamente las decisiones administrativas corresponden a los órganos administrativos de la Municipalidad, lo mío será aportar una mirada técnica sobre diversas cuestiones como lo he hecho en algunas otras oportunidades, incluso con la oposición en el Concejo", sostuvo el exfuncionario municipal. "No es que yo vaya a firmar, será una mirada técnica porque considero que hablamos de políticas de estado, no de políticas de un gobierno, o de un partido o una corriente ideológica determinada. Hablamos de una política de estado para ver si podemos encarrilar a la ciudad para que haya más seguridad para todos", resaltó.Caruso manifestó que el anuncio se oficializará hoy en el marco de una reunión en la Guardia Urbana en la que también se presentará "una nueva modalidad de trabajo a partir de un cambio de paradigma en lo que hace a la labor conjunta". En este sentido, anticipó que podrá evaluar como trabaja el flamante Comando Operativo Unificado, que permitirá a las distintas fuerzas coordinar acciones, y cuáles son las respuestas que se brindan a partir de lo que se observa en el Centro de Monitoreo.