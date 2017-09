"Lo que importa es no perder la convicción y concretar el sueño"

Desde prensa del senador Omar Perotti enviaron a LA OPINION un raconto con los hitos más importantes desde el proyecto inicial hasta la fecha, que a continuación se publica:A lo largo de sus administraciones como intendente de la ciudad, Omar Perotti fijó a la educación como ejes prioritarios de su gestión.Tal definición se vio reflejada en un sinnúmero de acciones elocuentes y difíciles de sintetizar en pocas líneas, puede decirse sin embargo que la historia indica que el período que va entre el año 2003 y 2011 fueron los de mayor inversión en infraestructura educativa de la historia de la ciudad.Ya en el 2013, este Diario anunciaba desde su portada la presentación de un proyecto que impulsaba crear la Universidad Nacional de Rafaela, bajo la autoría del diputado nacional Omar Perotti.La propuesta formulada por Perotti giró en torno a conformar una universidad de la innovación y de la competitividad que pueda adaptarse rápidamente a los cambios de escenarios para dar respuestas a los sectores productivos.Si bien Rafaela es la ciudad elegida como sede de esta universidad nacional, el concepto de “gran región” es medular para ampliar la base de sustentación de este ambicioso proyecto. Por eso se define, enfáticamente, un “área de influencia directa” y es la que comprende “al centro oeste y noroeste de la provincia de Santa Fe, más precisamente los departamentos Las Colonias, Castellanos, San Martín, San Jerónimo, San Cristóbal y 9 de Julio”. Agrega que esta región “posee una superficie de 53.900 km2 con una población que supera los 520 mil habitantes y más de 160 localidades de mediana y pequeña escala”.Desde este mismo enfoque inclusivo, remarca que una futura universidad nacional pública y gratuita en Rafaela tiene un “área de beneficio indirecto donde viven 180 mil personas distribuidas en más de 40 localidades del departamento San Justo de la provincia de Córdoba y de los departamentos del sureste de la provincia de Santiago del Estero”.En los fundamentos, se sostiene que “la ubicación de la universidad ratifica el modelo de desarrollo: ejidos de diversidad productiva, de tamaño poblacional medio o pequeño, con preeminencia de una cultura emprendedora e innovadora, con la necesidad de espacios universitarios consistentes con sus respectivas matrices de producción y desarrollo”.Para su elaboración contó con la colaboración de los entonces diputados Roberto Mirabella y Rosario Cristiani.Se inicia entonces un largo proceso de debate y evaluación técnica cuyas conclusiones definirían el futuro de la iniciativa que está pensada como salto estratégico de una amplia y progresista región.El texto, que ingresó a la Cámara de Diputados el 18 de abril con el Nº 2205, fue girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y a la de Educación, que a su vez lo remitió al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que realice una profunda evaluación sobre su viabilidad.La propuesta formulada por Perotti giraba en torno a conformar una universidad de la innovación y de la competitividad que, con una estructura flexible, pueda adaptarse rápidamente a los cambios de escenarios para dar respuestas a los sectores productivos.La historia de la Universidad Nacional de Rafaela estaba dando entonces sus primeros pasos. A partir del anuncio se sucedieron reuniones con organizaciones sociales diversas en las que el propio Perotti era el encargado de informar acerca de los alcances del proyecto.En mayo del año 2013 este medio da cuenta de reunión con el Centro Comercial e industrial de la ciudad, la que sirvió de marco para ofrecer detalles del proyecto, el estado parlamentario, los alcances educativos pretendidos para toda la región.El 4 de junio del mismo año, acompañado por el intendente Castellano lo presentó ante el Consejo Universitario Rafaelino: “se trata de un espacio para la universidad pública, gratuita, que le permita a la región contar con una oferta de esas características, con conceptos de innovación en sus carreras, tanto en lo productivo, en la fijación de políticas públicas, en lo social que le den a la región la posibilidad de desarrollarlas en un ámbito cercano”, destacaba entonces.El 10 de abril del año 2014 el Consejo Universitario Nacional reunido en Mendoza aprobó el proyecto de creación de la Universidad y en noviembre de 2014, con 233 votos a favor y ninguno en contra la Cámara de Diputados de la Nación da media sanción al proyecto de creación de la Universidad Nacional de Rafaela, muy agradecido Perotti destacaba que el sueño de la universidad estaba cada vez más cerca y en declaraciones a este Diario afirmaba: “nuestro trabajo y nuestra gestión siempre estuvieron centrados en la educación y en realizar los aportes necesarios que beneficien a Rafaela y la región y es ese el sentido en el que ponemos todo nuestro esfuerzo”.La historia señala que el 3 de diciembre de 2014, en un hecho histórico para la ciudad, la Cámara de Senadores de la Nación votó por unanimidad, y le dio la media sanción que faltaba, al proyecto impulsado por el diputado nacional Perotti para fundar la tercera casa de altos estudios pública y gratuita de la provincia.“Fueron 3 años de intenso trabajo, paso a paso, siempre con amplios consensos”.El 14 de enero de 2015 se publicaba en el Boletín Oficial la ley 27.062 de creación de la Universidad Nacional de Rafaela.En abril de 2015 el ministro de Educación de la Nación Alberto Sileoni puso en funciones al rector organizador de la Universidad Nacional de Rafaela, Oscar Madoery, quien fue reemplazado en sus funciones por el rafaelino Rubén Ascúa.El pasado 15 de setiembre la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) celebró su primera asamblea universitaria, lo que representa uno de los acontecimientos más importantes de su historia, desde su creación en diciembre de 2014.La reunión incluyó en el orden del día, la elección de rector y vicerrector que resultó en la votación unánime de Rubén Ascúa acompañado por Rosario Cristiani para ejercer esas funciones hasta 2021.A partir de la asamblea Rubén Ascúa fue designado como rector ya no en carácter de organizador sino elegido por los consejeros superiores y de las unidades académicas en pleno ejercicio de la autonomía universitaria consagrada por esa norma legal y el estatuto universitario. Por su parte, Rosario Cristiani venía desempeñándose como secretaria general y fue elegida para la vicerrectoría también por voto unánime de los consejeros.“La necesidad de brindarle a los jóvenes las herramientas necesarias para formarse y profesionalizarse en función de que en la actualidad, exceptuando la Universidad Tecnológica Nacional, no hay una presencia pública gratuita que posibilite la inclusión en la mejora de la población de nuestra gente. Hay muchos jóvenes con vocación de estudiar que no pueden hacerlo y nos privamos de contar con ellos", ese fue el punto de partida de este sueño que hoy es realidad.