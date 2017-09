Concejales trataron temas de seguridad

En el inicio de esta semana, se llevó a cabo una nueva reunión de comisión donde se dieron despacho a 5 proyectos, que serán votados el próximo jueves en la habitual sesión. En total, se debatieron entre 12 y 13 temas que tienen que ver con el desarrollo normal de la ciudad, y con el pedido que realizan los vecinos.Uno de los puntos abordados fue el de la inseguridad que hay en la ciudad. Concejales oficialistas solicitaron información acerca de los policías comunitarios, teniendo en cuenta las quejas de muchos vecinos de la ciudad, sobre todo del barrio Fátima, ya que el trabajo no es el que se había anunciado en su momento desde la provincia. Entre las principales disconformidades se destacan la falta de personal caminando los barrios y la ausencia de respuestas en ciertas circunstancias.Esto derivó en una serie de pedidos de los concejales del Frente Cívico y Social, detallando, entre otras cosas, el convenio por lotes para extensión de calles Actis, prolongación de calle Oyoli y la creación de un espacio verde, la solicitud de información acerca de lotes tanto provinciales como nacionales, la solicitud de operativos de controles de calidad y seguridad de las instalaciones eléctricas en las obras en construcción, la cantidad de efectivos designados a la Casa de la Policía Comunitaria en barrio Fátima, la cantidad de efectivos designados a cada barrio del área de cobertura, entre otras cosas.Este fue otro punto abordado en la mañana de ayer. Recordemos que el concejal Lisandro Mársico (PDP-FPCyS) presentó una solicitud al Departamento Ejecutivo Municipal, a los fines de que se proceda a llevar a cabo operativos de controles de calidad y seguridad de las instalaciones eléctricas en las obras que están en construcción. Uno de los fundamentos de su pedido fue el reclamo que hizo público la Asociación de Electricistas y Afines de Rafaela (ASELAF), al Municipio Rafaelino. "ACELAF pide que los controles sean más estrictos y el contrapunto se dio hoy -por ayer-", dijo el concejal del PRO, Hugo Menossi. Y agregó: "fue un contrapunto con los concejales del oficialismo, que dicen que la responsabilidad es del profesional que conduce, donde nosotros planteamos quién tiene que controlar la integridad de las personas si llegara a pasar un eventual siniestro, ya que nosotros como Estado tenemos que prevenir para que esto no ocurra. Y ahí está la discusión y es donde no me dieron una respuesta coherente", dijo Menossi.En tanto, remarcó también el pedido de su partido para que haya más control en las terminales de pasajeros. "Esto es algo que ya se hizo con el Gobierno anterior, y el PRO tomó una parte de este proyecto para tener un mayor control en esa zona. El que delinque no siempre se traslada en auto, sino que lo puede hacer en colectivo, o en tren", dijo Menossi al respecto.En tanto, se debatió el paso a nivel que piden los vecinos del barrio Mora de nuestra ciudad, ya que los días de lluvia se hace intransitable ese sector. "Esto sería más fácil si las calles estuvieran pavimentadas en el barrio, ya que ahorraría mucho el ida y vuelta de los vecinos. Hacer un paso a nivel cuesta muchísimo dinero, pero es algo que lo vamos a considerar", destacó.