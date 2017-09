Vino en bici, llegó tarde, pero igual corrió los 21k

Una curiosa y destacada participación tuvo el corredor sanfrancisqueño Gastón Montenegro en los 21k realizados en nuestra ciudad el reciente domingo. De acuerdo a lo publicado por El Periódico, de San Francisco, vino en bicicleta hasta nuestra ciudad, pero no sólo eso, sino que tras más de dos horas pedaleando a lo largo de 90 kilómetros, al llegar la carrera ya había empezado hacía 11 minutos.No obstante, igual se largó a correr desde la última posición y tras nada menos que 21 kilómetros terminó entre los ocho primeros de su categoría.“Fue de entrenamiento, porque me estoy entrenando para ir al Medio Ironman de La Paz que es el 29 de octubre próximo”, contó el atleta a Diariosports.“Ni bien vi la fecha del maratón de Rafaela y sacando cuentas que me quedan cinco semanas para el Medio Ironman, decidí hacer esto. Salí a las 6:30 de la mañana, le puse algo de 2 horas y 20 minutos en bici hasta allá”, explicó.En diálogo con el medio deportivo, relató que el viento lo retrasó algunos minutos y al llegar se encontró con que su categoría ya había largado la competencia. “Perdí un poco de tiempo, me cambié y ya habían pasado 11 minutos de la largada. Traté de ir al ritmo que tenía pensado y que vengo logrando en los entrenamientos, algunos me miraban medio raro porque salí último; de todas maneras otros chicos de la ciudad ya sabían que iba a ir en bici hasta allá”, confesó. Montenegro logró un tiempo de 1 hora, 35 minutos y 55 segundos en los 21 kilómetros, quedando en el octavo puesto de su categoría 25 a 29 años; y 65 de la general. Una vez terminada la competencia, Gastón volvió a tomar la bici, pero solo para guardarla: “Me volví en auto”, concluyó.