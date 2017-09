Atlético trabaja con la cabeza en Riestra

Bien puede decirse que Los Andes le planteó a Atlético de Rafaela un típico partido de B Nacional y es por ello que el conjunto de Lucas Bovaglio, que ayer regresó a los entrenamientos, comenzó la semana con otra cabeza, ya pensando en lo que será su visita al Deportivo Riestra.

La ‘Crema’ estará visitando al conjunto del Bajo Flores, que carga con la multa de -20 puntos (ya tiene -17 al ganarle a Morón), el próximo viernes a las 15.30 hs. Dicho partido, correspondiente a la tercera fecha se disputará en cancha de Estudiantes de Caseros, ya que también tiene su estadio suspendido (diez fechas).

En principio, Oscar Carniello podría retornar a la formación titular y el que saldría es Stefano Brundo. Esta podría ser la única modificación que presentaría la ‘Crema’ en su próxima presentación.

Atlético ganó 2-0 ante Gimnasia en Jujuy y viene de perder por la mínima ante el ‘Milrayitas’. En función a ello, Emiliano Romero señaló: “Nos quedamos con una sensación amarga porque planteamos un partido muy bueno desde lo futbolístico pero lamentablemente encontraron el gol, nos cerraron los caminos, nosotros no pudimos encontrarlo, tuvimos situaciones y no las pudimos concretar”. Luego, el capitán albiceleste agregó: “Fuimos más nosotros, tuvimos varias situaciones de gol. Nos patearon tres veces al arco, lamentablemente no pudimos concretar las situaciones de gol y ellos en esa pelota parada nos sacaron ventaja”.

Esto recién comienza y por ello “hay que seguir trabajando en lo que venimos haciendo, lo estamos haciendo de buena manera, en este partido no pudimos concretar las que tuvimos, creemos que este es el camino hacia lo que es el ascenso, queremos salir campeón y es lo que vamos a buscar”, apuntó el uruguayo.

Tras el gol, Atlético se cayó. El desorden fue generalizado y los ingresos no le dieron claridad al equipo. “Después del gol y el nerviosismo de ir a buscar, no tuvimos la pelota, no pudimos concretar las que tuvimos, quizás en ese ST pocas, pero en el PT tuvimos varias y no pudimos abrir el marcador. Lamentablemente nos quedamos con las manos vacías”, analizó Romero.