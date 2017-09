Fue reconocido por su profesionalismo en la danza como emblema de paz

Diego Giménez Garrido, es un bailarín que en nuestra ciudad y la región ha logrado sobresalir por la intensa labor docente con especiales resultados, ya que cada vez que se presenta algún festival con coreografías de sus alumnas, el público queda maravillado por la belleza de los diversos cuadros, la plasticidad de las bailarinas, su elegancia y cautivadora danza, hecho que a veces se suma su propia participación como bailarín, dando pruebas que los suyo no es solo la docencia sino que también se expresa maravillosamente danzando.Valga esta presentación para aquellos que no lo conocen y para señalar que, respondiendo a nuestra convocatoria, se acercó a la Redacción para dar a conocer detalles de un reconocimiento, a toda esa labor, otorgado por el Senado de la Nación.De más está decir que Diego se siente inmensamente gratificado y está feliz por el logro.En tal sentido nos hizo saber que "pertenezco a la Liga Nacional y Mundial de Danzas - CIAD- la cual siempre me respalda, tanto en mi estructura académica como también en el clásico certamen de danza, Rafaela en Danza, que este año llevó a cabo su octava edición."Fui convocado como uno de los participantes-personajes del país, no por ser estrella, sino por ser formado y por invertir en el arte, en esta ocasión no se premiaron estrellas sino a los forjadores quien son los que forman a las estrellas"."El premio fue entregado el pasado viernes, en el salón Azul del Congreso de la Nación, ocasión en que se cumplió con la iniciativa del senador Carlos Mauricio Spinola."La ceremonia fue abierta con el Foro Mundial de Danzas organizado por CIAD y se entregaron reconocimientos a figuras nacionales e internacionalesMás adelante agregó que "Rodolfo Solmoirago, el presidente de CIAD, remarcó que no estamos premiando a aquellas estrellas que giran y son lo máximo en un escenario, estamos premiando a los que forman, a los que tienen la gran labor de abrir las puertas, a los que preparan a las estrellas que hoy están en la televisión."Este premio no es sólo un reconocimiento, sino un estímulo para seguir haciendo por los demás."Diferentes personajes y figuras del país fueron convocados a la entrega de la mención de honor de dicha Cámara".Diego es rafaelino por adopción y nos hizo saber que " hace 18 años que estoy como bailarín y formador de danzas. Me formé en danza clásica, contemporánea y por una cuestión de trabajo y de proyecto en danza árabe, en danzas folclóricas árabes -no la de la odalisca- que engloba todo lo que es cultura árabe, por eso estuve trabajando en diferentes partes del país, en colectividades árabes, como cultura.Recordó que "me formé en la UADE, en la Universidad del Litoral en Paraná, soy sancristobalense, y he pasado por diferentes lugares, Paraná en la formación de educación artística y coreógrafo en el teatro Alvear de Buenos Aires."Pasé por diferentes lugares del país trabajando para la cultura árabe, para las colectividades árabes, vine a Rafaela, me instalé acá, y hace 18 años que estoy con la formación de danzas, con la Escuela Kamarr, que funciona en la Sociedad Española, también me desempeño en el Liceo Municipal "Intendente Julio César Sartini" en Sunchales, en Esperanza; fundé una escuela árabe en San Francisco, en la colectividad La Fraternidad, donde trabajé durante diez años. Además fui haciendo congresos por diferentes lugares del país, disertando por la cultura y la danza árabe.Reconoció que "la danza es parte de mi vida y la danza árabe fue la que me enamoró, la que me llamó y me atrapó y fue llevándome por los caminos donde hoy puedo decir que soy un beneficiario de Dios, y que tuve que vivir todos estos años, haciendo lo que me gusta."Y esto es un reconocimiento que Dios me dio, pese a todas las dificultades que tuve en el camino, menos en una ciudad en la que prevalece otra cultura, que no es la que yo estoy difundiendo, una ciudad muy estructura a la cultura del trabajo, no a la cultura artística, por eso agradezco poder vivir de lo que me gusta".Finalmente consideró que "este premio no es mío, sino de la gente que confió en mí también".