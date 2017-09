En Inferiores, la “Crema” ya se consagró en las menores

El torneo Clausura de Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su décima y penúltima fecha. Atlético de Rafaela, que se midió con Argentino Quilmes, logró quedarse con los títulos de Novena y Novena Especial, como así también de las dos Infantiles, 2005 y 2006, que acumulan puntos. En todas, la ‘Crema’ es campeón Absoluto ya que también se había adueñado del Apertura.

En Octava, Unión se aseguró al menos un desempate ante Libertad.

El próximo sábado se jugará el 11º y último capítulo.

A continuación repasamos lo sucedido el último fin de semana, con el Deportivo Libertad como ‘ventana’, y atendiendo que este miércoles se completará la fecha con los cotejos que quedaron postergados entre Ferrocarril del Estado y 9 de Julio en Quinta, Sexta y Séptima.



Del reglamento. En caso de quedar igualados dos equipos en el primer lugar se deberá disputar un partido desempate en cancha neutral a las 72 hs. Si terminan igualados en el tiempo reglamentario irán a los penales. Si hay empate entre tres o más equipos se tomará en cuenta, exclusivamente, los partidos disputados entre los elencos en cuestión y obtendrá la primera posición el que haya obtenido: a-mayor cantidad de puntos, b-mayor diferencia de gol, c-mayor cantidad de goles a favor.



Quinta División: Ind. San Cristóbal 0 – Brown 0, Argentino Quilmes 1 (Alexis Barrientos) - Atlético de Rafaela 2 (Julián Vera y Agustín Ferreyra), Peñarol 1 (Ignacio Dietz) - Ben Hur 0, Unión 3 (David Quiroga, Juan Rivarossa y Lautaro Rojas) - Sportivo Norte 2 (Agustín Soria y Sergio Balbín).



Sexta División: Ind. San Cristóbal 1 (Maximiliano Martínez) – Brown 4 (César Berazategui x 2, Gabriel Farías y Adrián Luque), Argentino Quilmes 0 - Atlético de Rafaela 7 (Juan López x 3, Darío Rostagno x 2, Federico Allemann y Lautaro Ocampo), Peñarol 0 - Ben Hur 2 (Faustino Cerda y Juan Cretier). A Unión le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Séptima División: Ind. San Cristóbal 0 – Brown 0, Argentino Quilmes 0 - Atlético de Rafaela 2 (Ayrton Spinardi y Emiliano Fenoglio), Peñarol 1 (Dante Farías) - Ben Hur 1 (Brian Lazcano), Unión 0 - Sportivo Norte 2 (Fabricio Velis y Lautaro Ayala).



Octava División: Ferrocarril del Estado 1 (Nahuel Ulman) - 9 de Julio 1 (César Toledo), Argentino Quilmes 2 (Tomás Vera y Andrés Gallardo) - Atlético de Rafaela 2 (Joaquín Ibarra y Luciano Ojeda), Peñarol 1 (Joaquín Vera) - Ben Hur 2 (Joaquín Taborda x 2), Unión 4 (Luciano González x 2, Lucas Chacón y Julian Kerk) - Sportivo Norte 0. A Ind. San Cristóbal le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.



Novena División: Ind. San Cristóbal 1 (Baustista Simón) – Brown 1 (José Lautaro), Ferrocarril del Estado 1 (Lucas Moralez) - 9 de Julio 0, Argentino Quilmes 0 - Atlético de Rafaela 3 (Alex Luna x 2 y Kevin Jappert), Peñarol 0 - Ben Hur 3 (Tomás Kummer x 2 y Lucas Zimmermann), Unión 4 (Uriel Porra x 2, Santino Montenegro y Horiel Duarte) - Sportivo Norte 0.



Novena Especial: Ferrocarril del Estado 0 - 9 de Julio 0, Peñarol 2 (Dylan Rodríguez y Lucas Aguirre) - Ben Hur 2 (Bruno Lampert y José Picapietra). A Atlético de Rafaela y Unión les dieron los puntos ya que Argn. Quilmes y Sportivo Norte, respectivamente, no presentaron la divisional.



Categoría 2005: Brown 6 (Thiago Broda x 2, Alan Marcon x 2 y Federico Ramirez x 2) – Ind. San Cristóbal 0, 9 de Julio 1 (Santiago Filippa) – Ferrocarril del Estado 0, Atlético de Rafaela 4 (Ignacio Minighini x 2, Mateo Boidi y Marcelo Albuatti) – Argentino Quilmes 2 (Federico Rodríguez x 2), Ben Hur 1 (Santiago López) – Peñarol 0, Sportivo Norte 0 – Unión 0.



Categoría 2006: Brown 1 (Ramiro Galetto) – Ind. San Cristóbal 0, 9 de Julio 1 (Alexis Devalle) – Ferrocarril del Estado 0, Ben Hur 0 – Peñarol 1 (Nicolás Naz), Sportivo Norte 1 (Sebastian Toloza) – Unión 1 (Joaquín Cabral). A Atlético de Rafaela le dieron los puntos ya que Argentino Quilmes no presentó la divisional.



Próxima fecha (11º): Ben Hur vs. Unión de Sunchales, Atlético de Rafaela vs. Peñarol, 9 de Julio vs. Argentino Quilmes, Brown de San Vicente vs. Ferrocarril del Estado, Deportivo Libertad vs. Independiente San Cristóbal. Libre: Sportivo Norte.



Nota: en los juegos de Infantiles se invierten las localías.