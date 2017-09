El Central por ahora no bajará tasas de interés

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, reconoció ayer que "en este momento no están dadas, para nada, las condiciones para relajar la política monetaria en los próximos meses", al inaugurar las Jornadas Monetarias y Bancarias que organiza la entidad.En la última licitación de Lebac realizada el martes pasado, la entidad mantuvo la tasa en 26,5% para el corto plazo y renovó parcialmente los más de $484.000 millones de vencimientos. A través de este mecanismo y con una tasa atractiva, el Central evita que los pesos colocados en estos títulos se destinen al dólar y presionen sobre los precios.En su breve exposición inaugural, Sturzenegger fue tajante: "en este momento no están, para nada, dadas las condiciones para un relajamiento de la política monetaria en los próximos meses". "El Banco Central está en el momento de mayor dureza de su política monetaria", aseguró el funcionario y sostuvo que el objetivo es recortar la inflación al 1 por ciento.En el marco de las jornadas que llevan como título: "Desinflación y Estabilidad Financiera", Sturzenegger explicó que "a partir de marzo enfocamos la política monetaria en la desinflación"."La tasa de interés produjo una rápida desinflación en la economía argentina. Esa política monetaria tan dura que comenzó en marzo tuvo su correlato en una rápida desinflación en el segundo semestre", indicó. Agregó que "tuvimos un proceso de relajamiento de la política monetaria muy gradual, desde fines del año pasado hacia febrero, que fue excesivo y nos produjo una suba de la inflación", pero remarcó que desde mayo se inició una baja en los precios.Resaltó que las tasas en dólares y en pesos "están permitiendo el crecimiento del crédito hipotecario y está creciendo fuertemente ese mercado". "Creo que esto continuará en crecimiento en los próximos meses y en los próximos años", destacó el funcionario.Sturzenneger realizó la presentación como disertante del ex presidente de México, Ernesto Zedillo y actual director del Centros de Estudios de la Globalización de la Universidad de Yale. Zedillo dijo que los mercados financieros de Estados Unidos "no están actuando con racionalidad" al referirse al crecimiento del 20% que las acciones de ese mercado tuvieron desde la asunción a la presidencia de Donald Trump."No están actuando de manera racional y están generando una burbuja que en cualquier momento va a reventar", dijo el ex mandatario mexicano. Criticó la política de Trump porque "está generando altísimos riesgos al sistema económico internacional" y lo acusó de "intentar tirar a la basura" el acuerdo comercial entre Estados Unidos y México y el NAFTA que ambos países integran junto a Canadá.Sostuvo que el mandatario norteamericano "culpa a los países del extranjero y a la globalización de sus problemas internos, cuando debería solucionar esos problemas con políticas domésticas".