Una prenda tiene un 50% de impuestos en su precio final

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El presidente de la Fundación ProTejer, Jorge Sorabilla, advirtió ayer que la mitad del precio final de los productos textiles es de impuestos y alertó que el sector está golpeado por la retracción en el consumo, el crecimiento de importaciones y la presión impositiva, por lo que se perdieron unos 25 mil empleos desde 2016.Al inaugurar la convención Protextil 2017, Sorabilla alertó que "la carga impositiva en una prenda de vestir es del 50,3% y la industria solo incide en un 8,5% del valor final de la prenda, mientras el Estado Nacional incide 500% más que todos los eslabones industriales juntos. Entonces, ¿cómo va a ser la industria nacional eficiente si tiene detrás un Estado que no lo es?".En la apertura de la Convención Anual, que convoca a 1.500 empresarios del sector, Sorabilla compartió el inicio del evento con el titular de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, quien aprovechó para agradecer a los industriales y empresarios presentes en el evento, entre ellos al ministro de Producción bonaerense, Javier Tizado.Sorabilla consideró que "mientras no tengamos un Estado eficiente, no habrá tecnología de última generación disponible, que nos haga competitivos y pueda compensar los sobrecostos que se pagan en nuestro país", y dedicó un párrafo crítico a la política económica que ejecuta el Banco Central."Para que tengamos una dimensión de lo que estamos hablando, entre 2016 y 2017 se estima que se pagaran $500.000 millones en intereses para financiar el programa de LEBAC del BCRA. Esto seca el presupuesto del Estado, y privilegia en forma desmedida al sector financiero, en detrimento de los sectores productivos que somos los que generamos valor y trabajo.Por otra parte, el titular de ProTejer se refirió a las medidas sectoriales que están trabajando con el Ministerio de Producción. "Son importantes y la agradecemos, pero no alcanzan frente a la magnitud del diagnóstico, aunque somos conscientes que hay decisiones que no radican solo en el Ministerio de Producción, porque hay medidas sustanciales que deben surgir de otros Ministerios como el de Hacienda o del BCRA. El Sector necesita medidas de política pública acordes con sus características, que solo se pueden llevarse adelante si hay decisión política", advirtió.Por su parte, el titular de la UIA, Miguel Acevedo, coincidió con Sorabilla en remarcar los problemas que conlleva a la industria en general la fuerte presión impositiva que aplica el Estado en sus distintos estamentos. "Este espacio es lo que debemos promover para fortalecer a los sectores productos. La Argentina necesita de todos los sectores para tener un futuro inclusivo y sustentable", señaló.