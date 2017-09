Gobierno: impulsan régimen de exportación simplificada

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El Gobierno oficializó ayer la inscripción y utilización del régimen de exportación simplificada "Exporta Simple", con el que buscará impulsar las ventas al exterior de las pequeñas y medianas empresas comerciales e industriales.Así lo dispuso el secretario de Comercio, Miguel Braun, a través de la Resolución 725-E/2017, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Este plan fue creado por la Resolución General Conjunta N° 4.049 de fecha 12 de mayo de 2017 de la Administración Federal De Ingresos Públicos (AFIP)."Exporta Simple" es un régimen de exportación simplificada creado con el objetivo facilitar a los pequeños productores las operaciones de exportación, con fines comerciales, a través de Prestadores de Servicio Postal. A través de este régimen se busca potenciar el incremento de la actividad exportadora, así como a facilitar la integración con localidades de países del MERCOSUR.Con este programa, los prestadores de servicios postales son los responsables de efectuar los registros de las operaciones de exportación. Estas operaciones estarán alcanzadas por los derechos de exportación, que deberán cancelarse mediante el uso del Volante Electrónico de Pago (VEP) en forma previa al embarque de la mercadería. Los sujetos beneficiarios deberán contar con CUIT y clave fiscal con Nivel de Seguridad 3 como mínimo.El monto anual de facturación de estas exportaciones no podrá superar el valor FOB equivalente a U$S 600.000 por sujeto y cada operación individual no podrá superar el valor FOB de U$S 15.000 por sujeto. Los bienes sujetos a exportación mediante el presente régimen deberán ser producidos en el país, no alcanzados por prohibición, suspensión o cupo a la exportación. Y el peso unitario de cada envío no podrá superar los 300 kilogramos brutos.