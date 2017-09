El DEM define el presupuesto municipal para el próximo año

El intendente Luis Castellano admitió ayer ante LA OPINION que "esta será una intensa semana de trabajo para elaborar el proyecto de Presupuesto que tenemos que enviar el viernes al Concejo Municipal, no podemos adelantar aún cifras globales ni tampoco qué aumento tendrá en relación al que está vigente porque, sinceramente, no está definido". El titular del Departamento Ejecutivo anticipó que "desde este mismo lunes vamos a tener reuniones con secretarios para pulir los proyectos de cada área para el próximo año y su correspondiente asignación presupuestaria, pero si hay algo que está totalmente decidido es que las prioridades girarán en torno a la política de seguridad, al área social con todo lo que comprende, la educación y los programas de capacitación para facilitar la inserción de los jóvenes en el campo laboral".

En cuanto a la metodología utilizada para confeccionar el presupuesto, Castellano afirmó que "se mantienen los cambios incorporados el año pasado, esto es que se consignan claramente las partidas por secretarías pero también por programas. Esos cambios habían sido elogiados incluso durante la sesión del Concejo en la que se aprobó el presupuesto actual, por lo que vamos a continuar con la misma fórmula".

El Presupuesto Municipal que fue aprobado en la sesión del 30 de diciembre del 2016 comprende egresos totales por $ 960 millones e ingresos por $ 966 millones ($ 440 millones en concepto de recursos propios y el resto por coparticipación y otras transferencias de los gobiernos nacional y provincial), lo que arrojaría al menos en el terreno de las estimaciones en un superávit de casi $ 6 millones.

Tras su regreso de Humberto, donde viajó para presenciar el debut en el equipo liguista de Ben Hur de su hijo Joaquín, Castellano subrayó que "el eje va a estar puesto en seguridad en lo que hace a prevención y control, esto es la labor de la GUR, Centro de Monitoreo y Protección Vial, con la incorporación de tecnología, cámaras, software y móviles". En este sentido, el Intendente advirtió que "nosotros priorizamos la cuestión de la seguridad, pero necesitamos que los otros niveles del Estado cumplan con su parte, la Provincia asumiendo su obligación a través de la Policía, y la Nación colaborando también mediante Gendarmería".

Con respecto al presupuesto para el área social, Castellano manifestó que "se reforzarán las partidas para contención social, para educación y los distintos programas que tenemos para impulsar el empleo o la Escuela Municipal de Oficios o aumentar las capacidades de nuestros jóvenes que faciliten su acceso a un trabajo formal".

En el capítulo de la obra pública, la premisa municipal es "poder llegar a toda la ciudad con la red de cloacas porque es una cuestión de salud pública, necesitamos que el agua que ingresa mediante el acueducto se vaya a través de las redes sanitarias porque caso contrario se elevan las napas generando diversas dificultades".

"El proyecto sanitario es clave", sintetizó Castellano quien dijo que "hemos avanzado con los trámites para los barrios Villa Aero Club, Los Alamos y Brigadier López, pero también para el resto de los barrios en busca de financiamiento ante el Gobierno nacional". Asimismo, en el plan general de infraestructura ciudadana se incluye una importante cantidad de obras de pavimento.

Junto al proyecto de Presupuesto, el DEM debe elevar al Concejo la Tributaria, es decir la política de derechos y contribuciones esperando que no prosperen proyectos como el que eliminó el pago del Derecho de Registro e Inspección a aquellos sujetos que no cuentan con local comercial impulsada en 2016 -por Lalo Bonino-, ya que por esa medida el Municipio resignó 300 mil pesos mensuales.

Y con ello se debe resolver qué aumento tendrá la Tasa Municipal a partir de enero próximo. Teniendo en cuenta que la inflación de este año podría terminar entre el 22 y el 24%, ya es todo un indicio sobre la propuesta que el DEM pondrá sobre la mesa para negociar en el sexto piso, donde se espera un Concejo con mayoría de opositores.