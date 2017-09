Agroquímicos: el debate se haría tras las elecciones

La problemática de la pulverización con agroquímicos en la ciudad de Rafaela ya lleva 5 años de intensos sinsabores para aquellos que defienden el medioambiente. Es que por ese lapso, el Cuerpo Legislativo local viene adeudando un debate serio en el recinto acerca de cuál debe ser el área de resguardo sin utilización de ningún elemento químico, así como también la definición acerca de si se va a seguir permitiendo o no las fumigaciones aéreas (que no son muchas, pero existen). Ahora, el presidente del Concejo Municipal, Silvio Bonafede, adelantó que después de las elecciones, podría concretarse el debate tan largamente postergado.En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), Bonafede indicó que "creo que ese tema, a mi entender, si nosotros podemos legislar localmente, debería haber una ley provincial o una nacional. La presión de la gente es mucha. El ejido urbano de Rafaela no es mucho y las hectáreas que estarían involucradas serían pocas. Pero el problema es la cercanía con localidades (Bella Italia, Roca, Susana, Lehmann) que no tienen restricciones. Creo que es un buen tema para el área metropolitana, debería ser prioritaria"."En la provincia hubo un proyecto de ley y lo cajonearon. Hay muchos intereses detrás de esto. Pero es un tema que hay que tratarlo, tarde o temprano. Ya di mi palabra que después del 22 de octubre, de las elecciones, voy a proponer el tratamiento. La ordenanza que había perdió estado parlamentario. Acá, más allá de los metros, hay que proponer un fuerte control del Estado, porque podés poner 2.000 metros de restricción, pero si te fumigan con una gran deriva por fuertes vientos, no sirven de nada. Tenemos que fomentar los cultivos alternativos también", completó.Recordemos que la Asociación "Amigos de la Vida", presentó hace algunos días una nota en donde marcaban su "preocupación por el ya largo tiempo transcurrido sin que se reanude el tratamiento de la normativa de referencia". También proponían una zona de resguardo de 1.500 metros desde la última parte habitada, el fomento de una horticultura y agricultura orgánica urbana en ese área y perirubana y la prohibición de las aplicaciones aéreas.Vale destacar que muchos hablan de las "buenas prácticas" antes que determinar una cantidad de metros. Lo cierto es que hace algunas semanas, se hicieron públicas algunas imágenes en donde por calle Santos Dumont (la última, detrás del Cementerio) transitaba un "mosquito", la máquina que posibilita la pulverización de agroquímicos.