Murió emblemática exfuncionaria menemista, María Julia Alsogaray

BUENOS AIRES, 25 (NA). - La polémica exsecretaria de Medio Ambiente menemista María Julia Alsogaray murió ayer a los 74 años en su casa, afectada por graves problemas de salud en el páncreas y la zona intestinal. La ex funcionaria menemista había sido condenada en 2013 a cuatro años de prisión por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública.Esa condena fue dictada por unos contratos firmados durante el gobierno del ex presidente Carlos Saúl Menem y vinculados con la privatización de la ex empresa nacional de telecomunicaciones "Entel". La exfuncionaria menemista falleció tras haber estado internada varios días en el sanatorio Los Arcos del barrio de Palermo, donde fue hospitalizada a raíz de un cuadro de anemia, confirmaron a NA fuentes de su entorno familiar.Según trascendió, sus restos serán velados en la mañana de este lunes en una casa fúnebre de Capital Federal para luego, cerca del mediodía, ser inhumada en la bóveda que tiene su familia en el cementerio de la Recoleta. Alsogaray, un personaje emblemático de la década de los 90, había sido internada a consecuencia de una hemorragia intestinal que le provocó una fuerte anemia de la que no se pudo sobreponer, complicando a su vez un cuadro de cáncer de páncreas que la afectaba desde hace unos meses.La exfuncionaria nacional enfrentaba una causa judicial por supuestas irregularidades durante la liquidación del Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENTel).A Alsogaray se la investigaba por el presunto pago ilegítimo de una deuda de más de 30 millones de dólares que era reclamada por la empresa Meller S.A. a raíz del contrato que la unía con la compañía estatal para la publicación anual de las guías telefónicas.A mediados de agosto, el Tribunal Oral Federal 6 dispuso la suspensión del juicio en contra debido al delicado estado de salud que presentaba la mujer de 74 años. La exfuncionaria, que fue interventora de ENTel durante la presidencia de Menem, estaba procesada por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de esa función.La decisión de suspender el proceso judicial fue acompañada por la Fiscalía y por la Oficina Anticorrupción (OA), que es querellante en la causa. La dirigente liberal fue internada de urgencia el 8 de agosto pasado en la clínica de Palermo por una complicación de la hemorragia digestiva que padecía.Alsogaray aguardaba además por otro juicio también por su paso por ENTel, en el que se investiga el pago de nueve millones de dólares a la empresa Pecom-Nec.RECORD DE JUICIOSPOR CORRUPCIONMaría Julia Alsogaray era dueña del récord de haber enfrentado ocho veces la instancia de un juicio oral por hechos de corrupción durante su paso por el gobierno menemista y tenía un noveno que faltaba comenzar.En los siete juicios anteriores, la dirigente liberal recibió cuatro condenas y tres absoluciones. Fue condenada a tres años y medio de prisión por enriquecimiento ilícito; a cuatro años por administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública por la privatización de ENTEL; también a cuatro años por la contratación irregular de personal en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a tres años y seis meses por irregularidades en obras de refacción en el mismo organismo.La exfuncionaria fue absuelta en los juicios en los que estuvo acusada por el pago y cobro de sobresueldos durante el gobierno de Carlos Menem; por la venta de un predio de la exENTEL; y por presuntas irregularidades en el "Plan Nacional del Manejo del Fuego".