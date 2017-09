El PRO pretende controlar el ingreso y egreso de personas

El bloque de concejales del PRO (Ana Carina Visintini, Hugo Menossi y Raúl "Lalo" Bonino") está decidido en avanzar en materia de seguridad, más allá de la reunión que mantuvieran la semana pasada con el Intendente, de la cual, al menos uno de ellos, no quedó del todo conforme. Ahora presentaron la semana pasada un proyecto de ordenanza (que se analizará desde hoy en el Concejo) en donde propone crear en las terminales destinadas al transporte de pasajeros "las Oficinas de Denuncias e Informes (OCDI) dependientes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Subsecretaría de Movilidad Urbana".Estas OCDI tendrían como objetivo "la tarea de controlar y supervisar el egreso e ingreso de las personas a la ciudad, conocer su procedencia, su destino, motivo de su visita, recibir denuncias y toda otra información que pueda ser contemplada y requerida vía reglamentación". Asimismo, indican que "la Guardia Urbana Rafaelina tendrá a su cargo la supervisión enunciada" anteriormente, citando el decreto de su creación como justificativo.Por otra parte, ordenan la instalación de cámaras de videovigilancia (fijas y domos) "en los puntos estratégicos para lograr un óptimo control del lugar, las cuales formarán parte del Centro de Monitoreo de la Guardia Urbana Rafaelina". Asimismo, las imágenes generadas deberán ser retransmitidas en el interior de las OCDI."Todas las empresas y/o comercios que funcionen en el predio de las terminales destinadas al transporte de pasajeros, dentro o fuera de la misma, deberán brindar la colaboración" que las OCDI consideren necesarias, señalan.Finalmente, marcan que "los resultados de los controles realizados serán volcados a una base de datos municipal, la cual deberá estar interconectada con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad de la Nación. La interconexión referida pretende además que los distintos niveles cuenten con información para llevar a cabo acciones para combatir el tráfico de drogas, contrabando y la trata de personas", completan.Todos los resultados deberán ser informados al Concejo Municipal de forma semestral.En los fundamentos, señalan la importancia de la seguridad pública y que "el Estado Municipal está obligado a realizar acciones tendientes a la prevención del delito. Es indispensable trabajar desde el Municipio en la Seguridad Ciudadana". "Es necesario incrementar las acciones de disuasión y para ello debemos generar nuevos ámbitos y estrategias".LALO DISCONFORMELa semana pasada, el intendente Luis Castellano convocó a los concejales para hablar de las acciones que se estaban llevando adelante en materia de seguridad. Uno de esos anuncios se haría oficial en el día de hoy: la instalación de 45 nuevas cámaras de seguridad."Esto no da respuesta a los reclamos que nosotros planteamos que es establecer y presentar un plan en materia de prevención y con la designación de un Secretario capacitado para el ejercicio del área", dijo Bonino a LA OPINION."La verdad es que fue la presentación de un conjunto de acciones que se hizo, que se están haciendo o se está gestionando. No hubo más que eso. Nada de soluciones generales que puedan presentarse como reales políticas que se llevan adelante por parte del Municipio".