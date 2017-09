El PJ quiere datos sobre la Policía Comunitaria

Los vecinos denuncian falta de actividad en la casa habilitada en mayo pasado, en el barrio Fátima. Habían asegurado que habría 24 efectivos trabajando todos los días, a toda hora. Sin embargo, solamente hay 2 para el Villa Podio y 3 para el Fátima y ya no se hacen sentir los patrullajes.

El bloque de concejales del PJ (Silvio Bonafede, Evangelina Garrappa, Silvio Bonafede y Jorge Muriel), presentaron un proyecto de resolución en donde le piden al Ministerio de Seguridad de la Provincia (tanto al Ministro Pullaro como al Director de la Policía de Proximidad, Daniel Medus) que informe "la cantidad de efectivos designados a la Casa de la Policía Comunitaria, en el barrio Fátima de la ciudad de Rafaela, la cantidad de efectivos designados a cada barrio del área de cobertura, la modalidad de trabajo y patrullaje de los mismos y, si esto no coincide con lo anunciado, que se expliquen las razones de los cambios".En los fundamentos, recuerdan que el "22 de mayo, el Vicegobernador y el Intendente dejaron habilitada la casa de la Policía Comunitaria en el barrio Fátima, sita en calle Luis Braille y Aarón Castellanos", teniendo como idea "asistir a los barrios Villa Podio y 2 de Abril""En la inauguración -memoran- el Director de la Policía de Proximidad Daniel Medus, indicó que la misma contará con un 'total de 24 efectivos policiales que trabajarán los 7 días de la semana, las 24 horas del día, donde se podrá observar que el personal va a caminar por binomios hablando con los vecinos"."En los días próximos a dicha habilitación pudimos constatar en charlas con los vecinos del sector que se cumplía generando tranquilidad y satisfacción en nuestros conciudadanos" , marcan y agregan que "en recientes recorridas por los barrios Fátima y Villa Podio, la situación cambió rotundamente, volviendo los vecinos a encontrarse preocupados y denunciando la ausencia de efectivos recorriendo las calles". "En charla con la autoridad vecinal, nos manifestó que efectivos de dicha agrupación le han manifestado contar con solo 10 uniformados en servicio, los cuales se dividen en dos turnos, quedando designados 2 al cubierto del barrio Villa Podio y 3 designados al Barrio Fátima", añaden los concejales, quienes indican haber recibido quejas de vecinos porque llamaron a la dependencia y no fueron atendidos, así como también que los patrulleros están siempre estacionados frente a la dependencia y no transitando las calles.