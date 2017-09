Castro: “Hay que levantarse rápido”

Alexis Nicolás Castro volvió a vestir la casaca de la "Crema" tras cinco años. El equipo de Bovaglio no tuvo su mejor estreno en casa, 0-1 vs Los Andes, pero el "Flaco" dejó algo bien en claro: “Las derrotas preocupan pero no hay tiempo para caerse”.

Volver a ver abien alto, recuperar la fortaleza de un Monumental de barrio Alberdi que tantas alegrías, sobre todo en la B Nacional, le supo dar a su gente y el rendimiento del equipo ante Gimnasia de Jujuy en la primera fecha confluyeron para que el eslogan ‘volver a creer’ sea una realidad.Así se vivió la semana previa al debut en casa. Claro está que después del pobre rendimiento, sobre todo en el complemento, del conjunto de Lucas Bovaglio ante Los Andes, con derrota por 1 a 0, la situación es otra. Bienvenido a la B Nacional.La “Crema” no tuvo el debut soñado ni esperado por nadie pero más allá de eso hay cosas positivas como para destacar, una de ellas: la aparición, aunque sea por algunos minutos, de. El ‘Flaco’ de Mina Clavero es uno de los refuerzos que llegaron para tratar de pelar por uno de los dos ascensos a la Superliga.“No se pudo dar la victoria que es lo que queríamos, más allá del regreso era importante comenzar a hacernos fuertes de local, no lo pudimos hacer, fue muy complicado, difícil., apuntó Castro.En relación al desarrollo del juego ante el ‘Milrayitas’, el mediocampista ofensivo albiceleste manifestó: “Sabíamos que el partido iba a ser así, Lucas (Bovaglio) ya nos lo había advertido, son equipos que vienen a pelear bastante, hace tiempo. Más allá de todo,Atlético fue un equipo en el primer tiempo y otro en el complemento. Precisamente en los segundos 45 minutos fue donde más complicaciones tuvieron. “Si, fue de mayor a menor,, no fuimos tan claros como en el primero y con el gol de ellos se complicó un poco más la cosa y no lo pudimos revertir”, coincidió Castro.Al torneo le quedan unos cuantos puntos en juego pero comenzar sumando desde el inicio es clave. ¿Se van preocupados? “Obviamente quey lo importante era empezar ganando, lo pudimos hacer de visitante, no lo pudimos hacer de local y hay que seguir mirando para adelante porque se nos viene otra final”, señaló el cordobés de 33 años.Por último, Alexis Nicolás Castro hizo referencia a su vuelta a Atlético, a su regreso al Monumental, luego de cinco años. “Mi paso por acá ha sido muy lindo, es una camiseta que me ha dado mucho y ahora es otra etapa, lo que pasó ya está, hay que mirar para adelante y ojalá que podamos hacer un buen torneo”.Tras la derrota del viernes ante Los Andes el plantel profesional de Atlético de Rafaela tuvo el fin de semana libre y este lunes por la mañana retornará a los entrenamientos para comenzar a preparar el encuentro ante Riestra. Dicho cotejo, por la fecha 3 del torneo de la B Nacional, está programado para el próximo viernes 29 de septiembre, a las 15:30 hs.