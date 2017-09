AIRE LIBRE

Torneo de fusil en el Tiro Federal RafaelaRepresentantes del Tiro Federal Rafaela ganadores en la categoría fusil miras abiertas.El día de ayer se llevó a cabo, en las instalaciones del Tiro Federal de nuestra ciudad un torneo de tiro de precisión con armas largas (Fusil y palanqueros) que tuvo carácter regional ya que asistieron 57 tiradores de Santa Fe, San Francisco, Paraná, Tostado, Esperanza y por supuesto, Rafaela. Los resultados fueron: Categoría Fusil Mira óptica pequeño calibre: 1º Armando Julio; 2º Franzetti Pablo; 3º Armando Daniel – Categoría Fusil Grueso calibre deportivo: 1º Chort Rodolfo; 2º Juárez Rodolfo; 3º Chevalier José – CategoríaFusil miras abiertas: 1º Strada Renzo; 2º Tognollo Ricardo; 3º Franzetti Pablo – Categoría fusil libre: 1º Chevalier José; 2º Chort Rodolfo; 3º Juárez Rodlfo – Categoría Fusil 50 metros: 1º Aschieri Oscar; 2º Hasne Alberto; 3º Giailevra Dino.Altura del río y el piqueEl río se encuentra muy bajo; en el puerto de La Paz ayer registró una altura de 2,79 metros, en Hernandarias 2,51 metros, en Paraná 2,12 metros y en el puerto de Santa Fe 2,54 metros. Hace rato que no se veía una bajante así y según los pronósticos el río bajará unos centímetros y luego se mantendrá más o menos estable por unas semanas. Por supuesto que debemos tener en cuenta que ya llega la temporada de lluvias en el Sur de Brasil lo que es determinante para el nivel del río Paraná. Lo que ocurra con el nivel del río en el verano dependerá de la cantidad de lluvias en el Sur del país vecino donde se encuentran las nacientes del río Paraná y Uruguay. Por ahora hay que tener mucho cuidado con la navegación especialmente en las lagunas ya que algunas solo tienen unos 30 cm de agua y la varadura es casi garantizada. A veces sucede que se navega un trecho bastante largo por la laguna luego se encalla y cuando se quiere volver por donde habíamos pasado se vuelve a encallar lo que obliga al conductor y al resto de los ocupantes a bajar de la lancha para lograr más flotabilidad y arrastrarla. Esto conlleva el peligro siempre constante de pisar una raya lo que traería consecuencias bastante dolorosas. Por ello la recomendación es navegar por el cauce principal de los ríos atento a todos los obstáculos y no arriesgarse en lagunas salvo que esté acompañado por un guía de la zona. En el caso de tener que bajarse de la lancha para zafar de una varadura es conveniente ir “tanteando” el fondo con una vara o el bichero antes de dar un paso. Respecto del pique hay que buscarlo en los pozos; salen buenos Amarillos, Patíes y Moncholos. Hay pique de Bogas pero son bastante chicas y difíciles de enganchar. Por ello hay que usar anzuelos bien chicos y estar muy atentos al pique que sabemos es muy sutil. Hay gran cantidad de Tarariras o Dientudos lo que puede aportar emoción a la salida de pesca. Hay que buscarlas en los juncales o cerca de la costa en los lugares playos. Ya hay muchas Palometas así que se debe tratar de salir antes de que salga el sol para aprovechar las horas donde el agua está mas fría o si se aguantan los mosquitos a la tardecita y noche.COCINA:Dos recetas con nutriaMuchas veces, a quienes van a pescar a la costa, los pescadores locales les ofrecen nutrias (en realidad no son nutrias sino Coipos). Quienes gustan de los sabores de la carne salvaje podrán preparar un plato exquisito pero es preciso aclarar que siempre es conveniente dejar (unas 4 horas o más) la nutria con un adobo de vino blanco, ajo, hierbas aromáticas y cebolla para atemperar su sabor campestre.Nutria al champignón(para cuatro personas) 1 nutria mediana; 150 grs. de manteca; 150 grs. de panceta; 2 cucharadas de harina común, 2 hojas de laurel; 2 apios y 2 puerros; ramito de perejil; ½ litro de vino blanco seco; sal y pimienta; 1 lata de champignones.Se ponen 150 gramos de manteca con dos cucharadas de harina y se fríe en una cacerola hasta que tome el color. Allí se fríe a fuego vivo 150 gramos de tocino, la nutria trozada y se agrega el vino blanco, un ramo de perejil, dos hojas de laurel, apio y puerro, sal y pimienta. Siempre a fuego fuerte para que la salsa se reduzca a sus 2/3. Cuando se nota que la carne se separa fácilmente del hueso se le agrega una lata champigñones y se cocina 5 minutos más. Se apaga el fuego y se deja reposar tapada 5 minutos. Si es necesario se puede retirar la carne y espesar la salsa con una cucharada de fécula de maíz. Se sirve con papas hervidas.Nutria a la criolla: (para 4 personas) 1 nutria mediana; ½ pocillo de aceite; 2 cebollas; 1 pimiento verde y 1 rojo; 2 tomates; cucharada de conserva de tomate; 3 dientes de ajo; 1 kg. de papas; 1 cucharadita de azúcar; sal y pimienta.Todo en frío se pone en una cacerola. La nutria trozada, el aceite, las cebollas cortadas en rodajas, sal y pimienta, una cucharadita de azúcar, perejil, el ajo cortado en láminas finas, dos tomates y dos ajíes cortados en rodajas. Un kilo de papas cortadas en rodajas. Se diluye una cucharadita de conserva de tomate en un cucharón de caldo y se vierte encima de todo. Se tapa y se cocina a fuego lento. Una vez que comenzó a hervir cocinar durante 60 minutos.