Ahora lideran Ferro y Peñarol

Al torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol le quedan cuatro capítulos. El cierre promete ser espléndido. Ayer, en la continuidad de la novena fecha Peñarol, que llegaba como único líder, igualó en la última pelota del partido con Brown en San Vicente y de esta manera se mantiene en lo más alto. Ya no está solo. Ferrocarril del Estado, que la fecha pasada había perdido esa colocación (precisamente con Peñarol), volvió a la punta tras golear al Deportivo Ramona 4 a 1. Por su parte, Argentino Quilmes sigue ganando, le escapa a la promoción y se ilusiona con el campeonato. El ‘Cervecero’ salió de la zona roja luego de mucho tiempo y quedó a dos puntos de la cima del torneo.



Su primera vez. Ben Hur salió del fondo de la tabla y por primera vez en nueve fechas pudo sumar de a tres. La ‘BH’ se destapó con una goleada por 5 a 1 ante Argentino de Humberto, como visitante. También le dio una mano al ‘Cervecero’, que ganó su partido y con la caída de Humberto, pudo salir del puesto de promoción. En el “Lobo” tuvo su debut Joaquín Castellano, el hijo menor varón del Intendente de nuestra ciudad Luis Castellano, quien estuvo presente en Humberto.



Se completa hoy. La 9º fecha del Clausura de Primera A se cerrará en la noche de hoy con el postergado entre 9 de Julio y el Deportivo Libertad, juego que comenzará a las 21hs (Reservas 19.30) y será arbitrado por Sebastián Garetto.



Lo ocurrido en la tarde de ayer:



Arg. Humberto 1 vs. Ben Hur 5



Cancha: Argentino de Humberto 1º

Árbitro: Mauro Cardozo.

Reserva: 1-0



Goles: PT 42m Leandro Sola (BH), ST 2m y 17m Pablo Palomeque (BH), 5m Gonzalo Hansen (AH), 25m Gabriel Acastello (BH) y 30m José Escalada (BH).



Argentino Quilmes 3 vs. La Hidráulica 0



Cancha: Agustín Giuliani.

Árbitro: Roberto Franco.

Reserva: 0-1



Goles: PT 3m Silvio Acosta (AQ), 40m Gonzalo Eberhardt (AQ) y ST 45m de penal Alexis Blanco (AQ).



Ferro 4 vs. Dep. Ramona 1



Cancha: Ferrocarril del Estado.

Árbitro: Javier Simoncini.

Reserva: 3-0



Goles: PT 33m Pablo Duarte (DR), ST 5m de penal Sebastián Tosetto (F), 16m José Abt (F), 43m y 45m Pablo Pavetti (F).



Brown (SV) 2 vs. Peñarol 2



Cancha: Brown de San Vicente.

Árbitro: Ariel Gorlino.

Reserva: 0-5



Goles: PT 4m Esteban Córdoba (BSV), ST 5m Leonardo Ochoa (P), 36m Lucas Flores (B) y 47m Danilo Galeaso (P). Incidencia: ST 18m Joaquín Pinzano (P) le atajó un penal a Flores (BSV).



Florida 2 vs. Atlético de Rafaela 1



Cancha: Florida de Clucellas

Árbitro: Guillermo Vacarone.

Reserva: 2-4



Goles: PT 14m Pedro Mune (AR), ST 26m Jorge Salteño (FC) y 43m Emiliano Lorenzatti (FC).