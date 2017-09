Derrota de los sunchalenses

No fue un buen domingo para los elencos sunchalenses en el marco del Federal A. Por la 2ª fecha de la Zona 3, tanto Unión como Libertad perdieron en sus respectivos compromisos. Por un lado, el Bicho verde, que venía de perder el clásico, cayó en su estreno como local ante Defensores de Villa Ramallo por 2 a 0 y continúa sin convertir. Capurro, al minuto de juego, puso rápidamente en ventaja a la visita, mientras que Coronel amplió la diferencia en la etapa inicial. De esta manera, el Granate es puntero del grupo con puntaje ideal, mientras que los de Tosetto están en el fondo y buscarán la recuperación el próximo fin de semana en su visita a Gimnasia de Concepción del Uruguay.Cancha: Unión. Arbitro: Carlos Córdoba (Santa Fe).Diego Aguiar; Rodrigo López Alba, Miguel Yuste, Maximiliano Sola y Lucas Medina; Pablo Gaitán, Marcos Fernández (Cristian Gaitán) (Emanuel Lazzarini), Diego Cálgaro (Facundo Cabral) y Nicolás Vittarelli Góngora; Patricio Escott y Martín Comachi. DT: Adrián Tosetto.Braian Olivera; Hernán Rubén, Esteban Luna, Leonardo Mignaco y Alan Moreno; Fernando Torrent, Juan Capurro, Juan Cruz Cartechini y Walter De Souza (Tomás Grandis); Mateo Coronel (Angel Prudencio) y Federico Castro (Rodrigo Freites). DT: Héctor Storti.Primer tiempo: a 1' gol de Juan Capurro (D) y a los 23’ gol de Mateo Coronel (D).Por su parte, el que no pudo aprovechar el envión de haber ganado el “derby” fue Libertad, que en su primera salida perdió en Pergamino ante Douglas Haig 2 a 1. A los 11 minutos, el recién ingresado Yair Arismendi dejó en el camino a dos hombres de Libertad y puso en ventaja a los locales. Pese a eso, los de Trullet presentaron batalla en un reducto complicado y lograrían la igualdad antes del descanso.El ex Ben Hur Facundo Rodríguez ganó por la banda izquierda del campo y definió al primer palo del arquero “Fogonero”. Sin embargo, poco pudo disfrutarlo el Cañonero ya que a los dos minutos de iniciado el complemento, Horacio Martínez puso nuevamente al frente a Douglas Haig. Así terminaría el encuentro en el estadio “Miguel Morales”. Libertad estuvo cerca de traerse algo fuera de casa, pero no alcanzó. Dirigió Esteban Nasier, de Chascomús, y Douglas Haig, dirigido por Mauricio Levato, formó con Barucco; Marcolongo, Flores, Ameli y Jaime; Anívole, Levato, Pereira y Mazza; González y Martínez. En tanto, la formación de Trullet alistó a Antonio; Guzmán, Correa, Del Grecco y Rodríguez; Sánchez (Monserrat), Saavedra, Raminelli (Triverio) y Guibert (Vera); Rolon y Perassi.Las Parejas 1 - Central Córdoba 3; Atl. Paraná 0 - Gimnasia CdU 0 y Depro 5 . Sp. Belgrano 2.Defensores y Central Córdoba 6 puntos; Depro 4; Douglas, Libertad y Sp. Belgrano 3; Gimnasia, Las Parejas y Atl. Paraná 1; Unión 0.