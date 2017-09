El fútbol de la zona

En la espléndida tarde de ayer hubo acción liguista en la Primera B, con la disputa de la fecha 6 de la tercera fase. Sportivo Santa Clara igualó y se quedó con la Zona Sur, mientras que en la Norte ahora Ataliva lidera las posiciones, el próximo domingo se define.



Zona Norte: Moreno 0 - Ind. Ataliva 2, Tiro Federal 3- Ind. San Cristóbal 1, U. Sancristobalense 2- Roca 1, Tacural 1 – Aldao 1.



Las Posiciones: Ataliva 15, puntos; Aldao 13; Tacural 13; U. Sancristobalense 11; Tiro Federal 5; Ind. San Cristóbal 4; Roca 4; Moreno 2.



Próxima fecha (7º): Ataliva vs. Tacural, Aldao vs. U. Sancristobalense, Roca vs. Tiro Federal, Ind. San Cristóbal vs. Moreno.



Zona Sur: Vila 2- San Martín 2, Santa Clara 0- Atlético (MJ) 0, Talleres (MJ) 5- Josefina 0, Bochazo 0- Zenón Pereyra 1.



Las Posiciones: Santa Clara 13, puntos; Talleres (MJ) 9; Josefina 8; Atlético (MJ) 8; Zenón Pereyra 8; Vila 7; Bochazo 6; San Martín 3.



Próxima fecha (7º): San Martín vs. Bochazo, Zenón Pereyra vs. Talleres (MJ), Josefina vs. Santa Clara, Atlético (MJ) vs. Vila.



PRIMERA C. Lo sucedido en la cuarta fecha del Definición: Aureliense 0 – Esmeralda 1, Belgrano 3- Susana 1, San Isidro 1- Sp. Libertad 3, J. Unida 1- Bella Italia 0.



Las Posiciones: Juv. Unida 10, puntos; Bella Italia 9; Belgrano 8; Susana 4; Esmeralda 7; San Isidro 3; Libertad EC. 3; Aureliense 1.



Próxima fecha (5º): Esmeralda vs. Juv. Unida, Bella Italia vs. San Isidro, Libertad E.C vs Belgrano, Susana vs. Aureliense.