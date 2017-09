"It" explota la taquilla en los cines

La impresionante campaña de lanzamiento local a cargo de la distribuidora Warner y la fuerte promoción se hizo en nuestro país, hicieron que las salas de los cines estallaran. Sólo en el fin de semana, unos 150.000 espectadores agotaran buena parte de las funciones.

“It”, la película de terror batió el récord histórico de apertura para el género se quedó con el 78 por ciento de las entradas vendidas. Esto significó no sólo el mejor arranque de la historia para una película de terror sino también el quinto mejor debut de todos los tiempos en el ámbito local detrás de las dos últimas entregas de la saga de Rápido y furioso, Monsters University y Los Simpsons: la película.

El fenómeno de It (Eso) se suma al reciente de Annabelle 2: La creación, que lideró la taquilla argentina durante las últimas tres semanas: ayer quedó en un lejano segundo lugar con 12.000 localidades en 137 pantallas, pero con un excelente acumulado de casi 1.100.000 tickets. Entre ambos films de terror -los dos distribuidos por Warner- se quedaron con el 84 por ciento del público total (algo menos de 200.000 espectadores).

¿Hasta dónde puede llegar It (Eso) en la Argentina y en el resto del mundo? Difícil saberlo en el ámbito local porque apenas lleva una jornada de explotación, pero no es ridículo aventurar que supere los dos millones de espectadores, desplazando así a El conjuro 2 (1.785.000) de la cima del género.

En todo el mundo la película sobre las desventuras pueblerinas de unos chicos de 13 años y la amenaza del sádico payaso Pennywise ya superó los 400 millones de dólares de recaudación y se encamina a destronar a Sexto sentido (673 millones) como la reina del terror. Una proeza comercial para una producción que apenas insumió 35 millones para su realización, que tuvo la limitación de una calificación R en los Estados Unidos (para mayores de 16 años, en la Argentina) y que además generará una segunda entrega tan o más lucrativa que ésta. Negocio redondo.