Corredores inmobiliarios se movilizan por ley de alquileres

Dueños de inmobiliarias de Buenos Aires se movilizarán el próximo hoy a la Legislatura y a la Quinta presidencial de Olivos para protestar contra la Ley de Alquileres que entró en vigencia en la Ciudad.Una entidad de unos 300 corredores independientes autodenominada "Inmobiliarias Agrupadas" está convocando a la marcha que se realizará hoy, 25 de septiembre a las 16:30 a la Legislatura porteña para presentar una queja.Asimismo, los corredores inmobiliarios organizan otra marcha para el 25 de septiembre, con concentración en Avenida Maipú y Villate, a las 11:00, con la idea de poner en conocimiento de la problemática al presidente Mauricio Macri.Recordemos que en nuestra provincia, el bloque socialista en la Cámara de Diputados, a través de su presidente, Rubén Galassi, presentó un proyecto de Ley de Alquileres que busca regular el mercado inmobiliario para evitar abusos e injusticias. La nueva norma le pone tope a las comisiones que cobran las inmobiliarias por celebrar los contratos, plantea que estos honorarios sean compartidos por dueños e inquilinos y regula la cantidad y calidad de las garantías que deben presentarse a la hora de alquilar. Además, establece que sean los propietarios quienes paguen el impuesto inmobiliario.Esta sanción no había caído muy bien en la Cámara Inmobiliaria de nuestra provincia, donde habían mostrado un rechazo. Nuestra ciudad no se verá afectada por esta movilización y planteo que se generará en Buenos Aires.Por su parte, corredores porteños afirmaron que "la ley es inconstitucional", porque ninguna norma local puede estar por encima del Código Civil y Comercial, que en su capítulo 4 define y regula los contratos de locación.Los corredores esperan ahora que el Colegio Profesional Inmobiliario presente un amparo colectivo ante los tribunales para frenar la aplicación de la ley, dado que de forma individual -dicen- no lo pueden afrontar porque los abogados les piden entre 10.000 y 20.000 dólares para realizar la presentación.Tras un arduo debate de una hora y media, la Legislatura porteña aprobó a fines de agosto la norma que fija en 4,15% el valor máximo de la comisión por el alquiler de un inmueble en la Ciudad y establece que ese pago corresponde a los propietarios y ya no a los inquilinos.La iniciativa generó una fuerte polémica debido a que los propietarios se niegan a pagar los gastos y ordenan a lasinmobiliarias que prorrateen el dinero en el valor del contrato para que en definitiva sea el inquilino quien lo abone.Esa situación encarece los contratos de locación tanto de viviendas como de locales comerciales, por lo que terminaafectando a quienes no pueden acceder a una casa propia y se ven obligados a tener que pagar un alquiler, dicen los corredores.Además, al poner un techo del 4,15% a las comisiones, la ley pone en "jaque" a "decenas de inmobiliarias barriales que en definitiva son micro o pequeñas empresas con uno o dos empleados", agregan los corredores consultados.Los corredores observan como "demagógica" y "electoralista" la ley impulsada por la Coalición Cívica-ARI (integrante de la alianza Cambiemos) porque, dicen, los honorarios de las inmobiliarias o los matriculados del sector "no son causantes del déficit habitacional".