Reforma laboral avanzará con acuerdos tripartitos

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El presidente del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, aseguró ayer que el Gobierno pretende avanzar en una eventual reforma laboral "en la medida que haya acuerdos tripartitos" y pidió a los gremios adaptarse a "circunstancias globales". El legislador oficialista subrayó: "Creo que no se está debatiendo en el Congreso porque cualquier reforma laboral tiene que ser sectorial"."Ya se está impulsando, hemos avanzado en varios sectores. Se va a continuar en ese marco, en el que todos entiendan que el Gobierno pone inversión pública, las empresas van a invertir y que los sindicatos tienen que ´aggiornarse´ a las circunstancias globales y al carísimo costo laboral y productivo para volver a ser competitivos", apuntó.En ese sentido, subrayó: "Entendamos que una de las tantas palancas de productividad para que la Argentina deje de ser el país más caro del mundo y pueda empezar a competir y volver ser una potencia exportadora, es que se entienda que los costos laborales en la argentina se dispararon a las nubes".De ese modo, insistió: "Solamente vamos a avanzar en la medida en que haya acuerdos tripartitos". "Eso no significa que seamos neoliberales ni que busquemos el ajuste, ni ninguna de esas patrañas, significa que tenemos que ser inteligentes y saber que para competir en el mercado agroexportador hay que ser más baratos", evaluó.En declaraciones a Radio 10, aseguró que el Gobierno busca dar impulso al crédito y está "fomentando la innovación"."Necesitamos un buen marco de amnistía laboral", puntualizó Massot.RECALDE ADVIERTEPOR LA FLEXIBILIZACIONEl jefe del bloque de diputados del FPV, Héctor Recalde, advirtió que si la reforma laboral impulsada por el Gobierno "se convierte en un intento de flexibilización laboral", difícilmente será aprobada por el Congreso. "Con un gobierno neoliberal, que en estos 20 meses no impulsó ninguna ley positiva para los trabajadores, no sería descabellado pensar que quiera intentar una flexibilización laboral", dijo el legislador ultrakirchnerista. Advirtió que "una reforma laboral como la de Brasil, no pasa por el Congreso, y muchos menos tendrá la aprobación del movimiento obrero".Recalde, de amplia trayectoria como abogado laboral, dijo que "si se intenta una flexibilización, creo que va a ser muy difícil que sea aprobada" por el Parlamento. Dijo que "la experiencia indica que en los convenios sectoriales como el de Vaca Muerta o el de trabajadores rurales, se impulsaron con la promesa de que se crearían nuevos puestos de trabajo, y eso no pasó hasta ahora".El legislador advirtió también sobre el peligro "de desfinanciar a las obras sociales, porque los empresarios quieren menos costos, menos aportes patronales, y además está en juego la seguridad jurídica para los trabajadores si lo que se quiere es conculcar derechos".