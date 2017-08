"Votar por Muriel y Vimo es apoyar una gestión de hechos concretos"

No figura en la boleta única pero el intendente, Luis Castellano, participó de la campaña electoral para las elecciones primarias de concejales de este domingo como un candidato más. "Nosotros hemos planteado la defensa de los intereses de la ciudad. Como Intendente le digo a la comunidad que la elección de concejales es importante. Que el respaldo a Jorge Muriel y a Brenda Vimo es apoyar a esta gestión municipal", afirmó."Para nosotros la campaña fue, es y será la gestión. La campaña es eso, tratar de avanzar en soluciones para cada uno de los vecinos de la ciudad. La ciudad nos ve trabajando, y que hay hechos que respaldan lo que decimos. Y nuestro lema de campaña es hacer nos une, que no es un eslogan sino una realidad, un concepto que nos define en todo sentido", expresó el titular del Departamento Ejecutivo en una entrevista que concedió a LA OPINION junto a Muriel, Vimo y el senador nacional, Omar Perotti, uno de los referentes de este espacio.Castellano destacó que no fue el único que salió a mostrar una fuerte adhesión a la lista oficialista sino que "todo el equipo de gobierno municipal acompañó a Jorge y Brenda en esta campaña que se desarrolló con absoluta normalidad". ¿Por qué? "Siento que necesitamos, como oficialismo, más voces en un Concejo donde estamos en minoría más allá de la buena relación que tenemos con los dos gobiernos provincial y nacional, pero está claro que somos de distinto signo político. Sabemos que la elección de la ciudad será mirada. Y si nos va bien seguramente se traducirá en la llegada de inversiones. Por eso no da lo mismo que el resultado sea uno u otro", resaltó para pelear cada voto, para convencer a los indecisos lectores del diario de este viernes. "Jorge Muriel, Brenda y el resto de los integrantes de la lista son gente honesta, trabajadora y que siente la camiseta de la ciudad de Rafaela. Cada uno hace la ciudad desde sus ámbitos", agregó.Por su parte, Muriel admitió que "es un honor encabezar la lista de candidatos a concejales de este proyecto y si bien llevo más de dos años y medio como concejal, puedo seguir aportando al proyecto y a la gestión desde ese lugar". Con respecto a sus expectativas, aseguró que "el desafío de ganar las elecciones porque será una forma más de seguir levantando la vara en la gestión, para que Rafaela siga creciendo a partir de este proyecto de ciudad de los 150 años que nos hemos fijado y que va a ocurrir el 24 de octubre de 2031".Muriel no duda en que "este proyecto que lideran Luis y Omar está transformando la ciudad y queremos que esto siga así, con igualdad para todos los ciudadanos en lo educativo, en lo social, la salud, los servicios como agua y cloacas"."Tenemos puesta la camiseta de la ciudad, hacemos las cosas con pasión, especialmente por nuestra querida Rafaela y por eso pedimos a la gente que nos acompañe para continuar transformando el lugar en el que vivimos", indicó. Y para diferenciarse del resto de los candidatos con los que comparte la boleta única, remarcó que "nosotros somos parte de lo concreto, del gobierno municipal, nuestro trabajo es la gestión". De todos modos, envió señales de convivencia hacia las otras tres listas que participan de la interna del Frente Justicialista: "A partir de las PASO habrá una integración de las cuatro listas que estamos compitiendo en estas elecciones primarias. El desafío es construir en la diferencia".En tanto, Vimo se definió como "muy entusiasmada y con un gran orgullo por haber sido elegida para integrar esta lista y así poder representar a la gestión de Luis en el Concejo Municipal donde quiero defender a nuestro gobierno municipal, cada una de sus acciones y sus proyectos". Asimismo, reconoció que "desde el lugar de mujer tener la oportunidad de ocupar una banca en el Concejo es muy importante, desde ya me comprometo a aportar la mirada y la sensibilidad social y una intensa labor en materia de políticas de género".De la campaña, Vimo indicó que actualizó "ese vínculo con el territorio" que gestó con su labor en los centros de salud. "Hay una confianza con la gente por ese trabajo como médica de familia desarrollado con equipos de salud durante muchos años", declaró.Por su parte, Perotti sostuvo que "votar a Jorge Muriel es dar una señal clara de acompañamiento a Luis Castellano, no solo desde lo formal de sumarse a un grupo que hoy necesita fuerza, pues todo Intendente que gestiona necesita el apoyo de su Concejo y aquí hay un gobierno provincial de distinto signo político y un gobierno nacional de distinto signo político y a veces a algunos concejales les cuesta reclamar cosas para la ciudad porque piensan que los gobiernos a los que representan se les van a enojar si alguien exige algo".Al momento de explicar porque el oficialismo domina la escena electoral desde 1991, Castellano advirtió que "no hay secretos sino la construcción de una estrategia de futuro, una renovación permanente porque en nuestro proyecto político hubo y sigue habiendo una rotación importante de personas que ocupan distintos espacios y funciones dirigenciales". En este sentido, ponderó que "esa renovación y esa reinvención de la gestión con nuevos planes nos muestran hoy a una Rafaela con nuevas obras estratégicas como el gasoducto, el acueducto, la autopista de la Ruta 34, la Universidad Nacional y el Area Metropolitana, es decir siempre vamos hacia adelante". Y por último rescató "la apertura hacia las instituciones a partir del diálogo como combustible fundamental, tanto con los que piensan igual como los que piensan distinto a nosotros. Para nosotros las entidades intermedias resultan claves, porque el hacer nos une".