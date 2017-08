Los precandidatos cerraron la campaña para las PASO

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Con actos de todo tipo, recorridas y actividades militantes, los precandidatos legislativos de todas las fuerzas políticas pusieron ayer punto final a sus respectivas campañas para las PASO del domingo antes del comienzo de la veda electoral.

De acuerdo al cronograma electoral, la veda electoral -por la cual queda prohibida toda actividad de campaña y difusión de mensajes proselitistas y encuestas- comenzará a regir este viernes a partir de las 8.00 en todo el territorio argentino. No obstante, las redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram, no están contempladas por la legislación y por lo tanto todos los esfuerzos de los precandidatos se trasladarán a esas plataformas.

De esta forma, 48 horas antes de los comicios en los que se elegirán a los postulantes legislativos de cada fuerza que competirán en octubre, los principales precandidatos aprovecharon la última jornada de campaña para potenciar sus mensajes con actos y presentación de propuestas.

Córdoba fue la ciudad elegida por el presidente Mauricio Macri para clausurar la actividad proselitista de Cambiemos a nivel nacional, atento al importantísimo caudal de votos que obtuvo en la provincia en las presidenciales de 2015 y que le permitieron llegar a la Casa Rosada.

Desde allí y junto a los principales figuras de las listas locales, enfrentadas al Gobierno de Juan Schiaretti, el jefe de Estado envió un fuerte mensaje en el que pidió "nunca más" para los que "dicen tener soluciones después de gobernar tantos años", en alusión a la líder de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner. "Nunca más. Nunca más nos dejemos tentar por buscar un atajo. Nunca más escuchemos a aquellos que ahora nos dicen, después de tantos años que gobernaron, que tienen soluciones, propuestas. ¿Qué hicieron cuando nos gobernaron? ¿Por qué usaron el Estado en beneficio propio, en vez de ponerlo al servicio de la gente?", señaló desde la Plaza de la Música, en el barrio de Alberdi.

Nuevamente la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se puso al frente del cierre en la Provincia de Buenos Aires: encabezó el acto en Vicente López, donde llamó a respaldar el "cambio de verdad que se inició en 2015" y apuntó contra los postulantes opositores, al advertir que "no van a solucionar los problemas" de la provincia.

En La Matanza, donde el kirchnerismo apuesta fuerte para ganar las PASO en la Provincia, la expresidenta y precandidata a senadora Cristina Kirchner se apartó de la línea moderada que había marcado toda su campaña y se permitió lanzar duras acusaciones contra su principal adversario en las PASO, el exministro Esteban Bullrich, a quien cuestionó por su seguidilla de polémicas declaraciones y fallidos.

"Decían que era el mejor ministro de Educación de la Historia de la Argentina, pero lo tienen que esconder y hacer callar la boca, porque cada vez que abra la boca y dice sus ideas, espanta a miles", sostuvo Cristina Kirchner desde la Universidad de La Matanza, ubicada en la localidad de González Catán.

En un duro discurso, cuestionó incluso que por los deslices del exministro, Vidal "debió abandonar su gestión como gobernadora" para ponerse al frente de la campaña de Cambiemos y pidió un voto "contundente" el domingo para decirle al Gobierno que "este rumbo económico tiene que tener un límite".

Su adversario del PJ, el exministro Florencio Randazzo, eligió para el cierre encarar una "jornada militante" en la zona sur del conurbano bonaerense, donde repartió sus boletas y concurrió a locales partidarios. Allí, llamo hoy a votar "pensando en quiénes han mantenido una conducta política coherente" y "cumplieron con lo prometido" y remató: "Votar a los postulantes de Cambiemos es apoyar las políticas de Macri y votar a Cristina es pensar que las soluciones para este presente pasan por volver al pasado".

El municipio de Tigre, cuna del massismo, fue el escenario del cierre de los precandidatos del frente 1País que, con un acto al estilo 360 grados, advirtieron que la Casa Rosada se va a encontrar "con un golpe de realidad" en las elecciones del domingo. "Confiamos en que los argentinos no son tontos, confiamos en que aquellos que subestiman a la gente, tapando los problemas con shows, se van a encontrar este domingo con un golpe de realidad que es que la gente les va a poner un límite y les va a mostrar que el camino económico que eligieron empobrece a los argentinos", sostuvo el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, acompañado por la referente del GEN, Margarita Stolbizer.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) también realizó este jueves su cierre de campaña respondiendo preguntas en Facebook y con acto final junto a empleados despedidos de PepsiCo, donde reclamaron su "reincorporación". "Quiero llamar a todos los trabajadores y trabajadoras para que sumemos centenares y centenares de votos en estas elecciones y lo hacemos, no casualmente, frente a la carpa de los compañeros de PepsiCo. Empezamos nuestra campaña junto a ellos y la terminamos junto a ellos", enfatizó Néstor Pitrola, primer candidato a senador en Buenos Aires.