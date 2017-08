Mayor prevención social para combatir el delito

Con 30 años y un título de contadora que le permite estar al frente de su propio estudio contable, Florencia Armando es precandidata a concejal por la lista "Vivamos Mejor" del Frente Justicialista en lo que constituye su primera experiencia política formal. "Es un enorme desafío, pero en realidad soy parte de un enorme grupo de trabajo", apunta con mirada cómplice hacia Gonzalo Bianco, quien ocupa el segundo lugar y asiente con firmeza. "Nos tenemos mucha confianza más allá de que es la primera vez que hemos armado una lista propia y que, como jóvenes, tenemos aún un gran camino por recorrer", agregó Armando, quizás jugando con ese pegadizo eslogan "nace una Flor" con el que identifican la campaña.Son jóvenes militantes del Movimiento Evita, un histórico espacio de carácter nacional dentro del peronismo, que hizo pie en Rafaela hace escasos siete años. "Arrancamos en marzo de 2010 con una reunión entre tres compañeros que nos habíamos conectado a través de Facebook. Después se sumaron otros integrantes y desde ese momento desarrollamos las primeras actividades, de tipo testimonial. Luego fuimos construyendo una organización a la que se fueron incorporando principalmente jóvenes de distintos ámbitos, estudiantes y trabajadores con ganas de hacer cosas. En ese momento, octubre de 2010, pusimos en marcha un merendero que todavía hoy sostenemos. Inicialmente los sábados hacíamos una merienda y los domingos un almuerzo. Pero desde hace un año y medio, lamentablemente, vamos de lunes a lunes a dar una mano a los chicos. Digo lamentablemente porque creció la necesidad de este espacio de contención social, y ante la ausencia del Estado son las organizaciones sociales las que tenemos que dar el presente", explicó Bianco a modo de carta de presentación."Creíamos que era hora de materializar en términos políticos lo que hacemos en forma cotidiana, es tiempo de formular propuestas para un ámbito colectivo e institucionalizado como es el Concejo Municipal", remarca Bianco a la vez que consideró que "esta es la primera elección fruto del armado propio del Movimiento Evita en la que participamos". Y si se reinvindican peronistas competirán en las elecciones primarias dentro del Frente Justicialista.Para Armando, ser concejal "significa estar en un espacio de toma de decisiones que te abre más puertas para solucionar determinados problemas de los vecinos y además te hace más visible como intermediario ante las instituciones, organismos o personas que tienen en sus manos la posibilidad de dar respuestas a la gente". Admite que encabeza "la lista porque como profesional independiente, ya que tengo un estudio contable, puedo disponer más tiempos para hacerme cargo de la campaña, que exige muchísimo en recorrer la ciudad, charlar con la gente y también con los medios que nos ayudan a llevar nuestro mensaje". Y añade: "Pero está claro que soy una más dentro de un espacio colectivo y que en esta oportunidad lidere la lista apenas es una circunstancia".El fuerte compromiso social del Movimiento Evita se traduce en hechos: desde 2010 colaboran en el merendero de barrio 2 de Abril que se conoce como Los Pekes. "Yo me sumé al Movimiento Evita para colaborar con la copa de leche. Después me fui vinculando a una cuestión más de práctica política", indicó Armando.Entre las propuestas que han generado se destaca la implementación del Programa de Prevención Social del Delito. "Promovemos una mayor prevención a partir de la inclusión. Sabemos qué es lo que podemos abarcar. Porque desde una banca del Concejo hay limitaciones, más allá de que acompañamos los reclamos para que haya más policías, más inversión en la GUR o una mejor Justicia. Pero desde el Concejo podemos dar mayores soluciones desde la prevención. ¿Cómo? En base a la articulación de esfuerzos y acciones entre los clubes, las vecinales, las organizaciones sociales y claro está, el poder de la ciudad", argumentó Armando.Bianco -de 31 años- coincide al sostener que "es necesario trabajar desde la prevención con el fortalecimiento de los clubes barriales, de las vecinales, de los centros culturales y poniendo en marcha nuevas iniciativas en los barrios, como un proyecto al estilo Vamos Las Bandas en las plazas de la periferia de la ciudad, ahí es donde debe haber más Estado".Asimismo, manifestó que "en este contexto de inseguridad vamos a insistir en una mayor presencia de la Policía y de la Justicia, pero la pregunta es qué tipo de policías queremos, es decir rechazamos a aquella fuerza vinculada a los negocios clandestinos sino agentes con mejores salarios, bien capacitados y con un fuerte compromiso con los derechos humanos".Según Bianco, "cuando decidimos participar de las internas, teníamos en claro que tendremos que acompañar al ganador de la interna del Frente Justicialista" aunque no se achica y advierte: "tal vez nos tengan que apoyar a nosotros, eso recién lo sabremos el domingo por la noche". Y enfatizó que "el Movimiento Evita no armó una lista pensando en una elección, tenemos una militancia que se inició en el 2010 y va a continuar más allá del resultado del domingo".Por último, Armando consideró que "nos sentimos respaldados a partir del compromiso que tenemos con los problemas de los vecinos". En un mensaje final al electorado, expresó que "este domingo los rafaelinos comienzan a definir qué Concejo pretenden para la ciudad, nosotros queremos aportar una mirada joven y mucha voluntad de trabajo, presencia en el territorio y capacidad de gestión".