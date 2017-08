Con una caravana, Soffietti cerró la campaña del MAP

Alrededor de 60‭ ‬vehículos entre autos y motos recorrieron anoche los‭ ‬39‭ ‬barrios de Rafaela en apoyo a la candidatura a concejal de Juan Soffietti. ‬La caravana estuvo encabezada por los‭ ‬8‭ ‬integrantes de la lista del Movimiento de Articulación Popular (MAP) y partió a las‭ ‬20.30‭ ‬hs desde el local partidario de calle San Martín, casi Tucumán. Con banderas del MAP y carteles de Juan‭, al ritmo de las balizas de los autos y a puro bocinazos durante todo el recorrido, los vecinos se fueron sorprendiendo a medida que avanzaban los vehículos que configuraron un cierre de campaña distinto con vistas a las elecciones primarias de este domingo.

"‬Mucha gente sobre las veredas esperando el paso de la caravana.‭ ‬Durante la semana fuimos comentando el recorrido que íbamos a realizar‭ y tuvimos una gran respuesta. Desde hace un año,‭ ‬Juan y el equipo de trabajo viene visitando a los vecinos‭ ‬en sus domicilios para conversar sobre las necesidades y‭ ‬problemáticas de cada barrio y cada sector. Y ahora cosechamos gran parte de ese vínculo que sembramos", indicaron desde el MAP entusiasmados por el impacto de esta actividad.

Hubo momentos en que la caravana detuvo la marcha para saludar a vecinas que participaron de talleres que desde hace diez años se realizan en la CTA,‭ ‬como una señora que se acercó a abrazar a Soffietti y comentarle que había participado del taller de tejido.‭ ‬También niños que gritaban desde la vereda‭ "‬si,‭ ‬es Juan‭! " y lo saludaban por conocerlo del apoyo escolar gratuito y del trabajo territorial de copas de leche.‭ ‬También un vecino en el Pizzurno que salió con su señora a la vereda y con el brazo en alto grito‭ "‬vamos Pelado‭!"‬.

La caravana finalizó en el local del MAP con una Gran Peña Folclórica a cargo del cantante Efraín Colombo, quien llegó desde Santa Fe para participar de este cierre de campaña. "La lluvia,‭ ‬jugó a nuestro favor y esperó a que todos estemos bajo‭ ‬techo para largarse.‭ ‬Fuimos todo el camino acompañados por rayos y algunos truenos", explicaron desde el MAP.

Tras la actividad, y en plena efervescencia por el fin de esta etapa de proselitismo, Soffietti se mostró "muy conforme" por la labor realizada. "Cerramos la campaña con una caravana en la que participaron entre 50 y 60 vehículos. Recorrimos casi todos los barrios de Rafaela porque nos interesaba simbolizar ese concepto que nos acompañó que es ser concejales de calle, esto es ocupar nuestras bancas en el Concejo pero no de espaldas a la gente sino al lado de los vecinos", puntualizó.

"Fue un acontecimiento curioso, la gente salía de sus casas asombrada hasta que advertían que era un partido político. Recibimos una enorme cantidad de muestras de afecto, lo cual es muy hermosos, nos llena de ilusión y de esperanza y nos compromete porque nos interesa estar en el Concejo para llevar la representación de los barrios y de los distintos sectores de Rafaela", consideró Soffietti, quien encabeza la lista junto a Cecilia Nava y Gabriel Faber.

El precandidato a concejal -que no tiene interna- está confiado en reunir mucho más que los votos necesarios para superar las PASO. "La valoración de la campaña es altamente positiva, hace más de 10 años que estamos trabajando con la ciudad. Estamos en una alianza amplia y plural desde los sectores políticos que fue un acierto porque nos dinamiza, nos enriquece y nos ayuda a pensar con mayor diversidad", consignó.

Asimismo, dijo que desde hace casi un año el espacio organizó plenarios, mesas de debate y equipos técnicos "que nos permitieron llegar al inicio de la campaña forma con un camino recorrido y con equipos de trabajo consolidados, con fuertes lazos con la comunidad".

"Vamos a devolverle la política a la gente, le pedimos que nos apoye a esta nueva propuesta política, moderna que es capaz de asumir la agenda de las distintas organizaciones de la ciudad y que hasta ahora el Concejo sigue sin considerar", manifestó Soffietti.

Por último, en tono de convivencia política, anticipó que de llegar al Concejo "vamos a acompañar al intendente Luis Castellano en cada gestión o iniciativa que favorezca realmente a los vecinos y mejore su calidad de vida" y agregó que "no queremos perjudicar a ningún oficialismo de la ciudad, ni de la Provincia ni de la Nación. Queremos apoyar y ayudar a pensar y a hacer la ciudad del futuro".