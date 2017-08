¿Cómo formará la ‘Crema’ contra Sportivo Rivadavia?

Atlético de Rafaela continúa sumando rodaje en esta preparación de invierno y, con la cabeza puesta en el juego de semifinal de Copa Santa Fe de este sábado, el DT probó un equipo con la inclusión desde el minuto inicial de Gonzalo Klusener y de Nicolás Dematei. La otra variante que presentaría Lucas Bovaglio sería la del ingreso del juvenil Lucas Quiroz.

El delantero ya tuvo su debut en la ‘Crema’, el pasado domingo en Las Parejas, pero serían los primeros minutos en cancha del defensor exGuillermo Brown de Puerto Madry.

¿El probable?: Ramiro Macagno; Oscar Carniello, Wilfredo Olivera, Franco Lazzaroni y Dematei; Quiroz, Emiliano Romero y Jorge Velázquez; Enzo Copetti, Klusener y Mauro Albertengo.



Sobre la posibilidad de concretar su debut este sábado a las 15.30 hs. vs Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto en el estadio Monumental y su arribo a la ‘Crema’, Dematei charló con La Opinión:



“No me lo confirmó todavía pero me recibió muy bien”, apuntó Nicolás Dematei en relación a Bovaglio, quien lo incluyó en los dos trabajos tácticos-futbolísticos de la semana en el equipo titular. Si bien el lateral zurdo se sumó el último martes a los trabajos de la ‘Crema’, hasta hace un par de semanas estuvo en actividad en el certamen de la B Nacional. “Terminé hace poco, en lo físico estoy bien así que si el técnico lo dispone estoy para jugar, espero que sea de la mejor manera”, señaló.



En relación a su llegada a Rafaela, Dematei contó: “Cuando me dijeron que estaba la posibilidad ni lo dudé, me sedujo mucho y por suerte se pudo resolver todo rápido para poder sumarme a Atlético”. Y en relación a sus nuevos compañeros manifestó: “La verdad que estoy contento, el grupo me ha recibido muy bien así que con muchas ganas”.



El elenco de barrio Alberdi se va formando. Se van sumando los refuerzos y conformando el plantel con el objetivo de ser uno de los animadores del próximo campeonato de la Primera B Nacional.

“La idea es tratar de ser un equipo protagonista pero tenemos que estar tranquilos, ir de a poco va a ser largo y también a su vez pasa rápido pero tenemos que estar tranquilos para hacer una buena pretemporada y llegar de la mejor manera al torneo que se viene”, contó Dematei, de 29 años de edad.



En relación a sus primeras charlas con el cuerpo técnico y ‘Nano’ Clementz, conocedor del puesto que ocupará Nicolás, el exGuillermo Brown confesó: “Estuvimos hablando un poco, uno trata de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y es por eso que siempre uno toma los concejos y todo lo que sea para sumar siempre es muy bienvenido”.



Vuelta al ruedo. El plantel ‘albiceleste’ volverá a trabajar en la mañana de hoy y lo volverá a hacer en el predio del Polideportivo del Predio del Autódromo en donde Lucas Bovaglio podría confirmar el equipo titular y el banco de suplentes para el juego de mañana ante Rivadavia de Venado (juega el Federal B). Vale recordar que la otra semifinal de la Copa Santa Fe la jugarán, también el sábado y a las 15.30, Rosario Central y Atlético San Jorge.