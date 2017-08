Se sumó uno más: Maximiliano Casa

Maximiliano Casa se transformó en la tarde de ayer en nuevo jugador de Atlético de Rafaela y de esta manera ya suma siete incorporaciones de cara al próximo torneo de la Primera B Nacional.

Casa, nacido en Villa Constitución, viene de ascender a Primera con Chacarita Juniors. “Gracias a dios se me dio el ascenso con Chaca, me llegó esta oportunidad y no lo dudé”, le contó a este medio el delantero de 24 años en su arribo a Rafaela. “Es una gran institución y tiene que afrontar un lindo desafío ahora y por eso acepté la propuesta, espero estar a la altura porque va a pelear por ascender y es una linda oportunidad”, agregó.

Aún no tuvo contacto con el DT pero conoce la propuesta de juego que tiene Bovaglio. “Algo estuve viendo, estuve siguiendo y la verdad que me interesa muchísimo, vengo de jugar de la misma forma, con el mismos sistema en Chacarita entonces eso me ilusiona un poco más. Es un lindo desafío”.

Casa tuvo sus inicios en la academia Ducchini, hizo inferiores en Lanús durante siete años, pasó por Flandria y Atlético San Jorge, en donde fue compañero de Mauro Albertengo. “Es un amigo, me va a encantar estar nuevamente con él y en el lugar que me toque será con la mejor predisposición”, apuntó el flamante refuerzo ‘albiceleste’.

Juega de extremo derecho pero también lo puede hacer por la izquierda e incluso en su paso por las inferiores del ‘Granate’ estuvo de ocho.

En relación a objetivo que tiene por delante el conjunto de barrio Alberdi, Casa contó: “Es una hermosa propuesta y un gran desafío personal y para este club que tiene que volver a primera División, hay que trabajar muy duro porque va a ser un camino corto pero muy duro, hay que estar a la altura, manejar los tiempos y trabajar”.

Con Casa ya son siete los refuerzos de Atlético de Rafaela sumando a: Wilfredo Olivera, Franco Lazzaroni, Nicolás Dematei, Gonzalo Klusener, Jorge Velázquez, Manuel Bustos.