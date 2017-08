Panorama político

SOBRE VISITA DE

ALCONADA MON

El periodista, escritor e investigador Hugo Alconada Mon justo una semana atrás dio una charla ante auditorio lleno en el marco de la muestra de la Rural de Rafaela. Como otra vez lo hicieron Pablo Rossi o Nelson Castro, concitó la expectativa de la gente, en especial de la vinculada con el sector agropecuario.

Este Diario cubrió con dos notas su estancia aquí, tanto durante la conferencia de prensa como luego la disertación, pero quedaron algunas cuestiones sobre las que se puede insistir.

Por ejemplo, su enfoque principal sobre la decadencia que vive la Argentina lo puso sobre la justicia -no toda aclaró, pero sí sobre buena parte de ella- en especial la docena de jueces federales de Comodoro Py, y varios de los fiscales, ya que por ahí caen todas las causas de corrupción, las que son abordadas de acuerdo quien ejerza el poder político en ese momento. Es por eso que sostuvo que "de ganar Cristina Kirchner con cierta ventaja las elecciones, todas las causas por corrupción se irán cayendo", en cambio si pierde con Macri y por varios puntos, prácticamente será la sentencia de su desaparición política y además "los juicios en su contra tomarán un impulso enorme".

Para no abundar demasiado, según Alconada -que narró varias anécdotas personales que describen con claridad todo lo malo que dijo sobre el poder judicial- sintetizó que "la Justicia es el peor obstáculo que tiene la democracia en la Argentina", lo cual constituye toda una definición hacia donde se debe apuntar si es que pretendemos que alguna vez el país hoy calificado de bananero se convierta en una república.

También sostuvo lo que muchos dijeron -aunque tantos negaron- sobre la posibilidad de la Argentina de haberse aproximado a vivir una situación parecida a la de Venezuela, aunque con otros matices, de no haberse interrumpido el anterior ciclo kirchnerista.

Mucho más cerca y a la vista de todos tenemos a la provincia de Santa Cruz que en los últimos 25 años gobernó la familia Kirchner y tuvo bajo su control cuando lo hicieron otros, quedando todo dicho cuando vemos que a esta altura del año todavía no comenzaron las clases. Una provincia fundida a pesar de la riqueza inmensa del petróleo.

FUTBOL Y

POLITICA

A quien le vino muy bien su participación de años en la hinchada de la Crema -así se sigue conociendo a pesar del cambio de auspicio- es al candidato Ale Zeballos que encabeza la lista de candidatos de la democracia progresista, yendo dentro del Frente Progresista. Es que nada menos que el ex técnico Chocho Llop salió con declaraciones más que contundentes pidiendo el voto para Zeballos.

La difusión le significó un espaldarazo, confiando en que muchos de los simpatizantes de la Crema lo tengan en cuenta el domingo al momento de emitir su voto.

CASO VITALONI

En los primeros días de marzo de 2015 Rafaela se vio sacudida por lo que fue una noticia no sólo inesperada, sino fuertemente resistida, al disponer el gobierno provincial la separación del cargo de director del hospital "Jaime Ferré" del doctor Roberto Vitaloni. Justamente, el prestigio profesional y personal del médico, provocó una oleada de rechazo y críticas que aún hoy se mantiene, al punto de haber sido reavivada esa situación en esta semana previa de elecciones. Es que, continuando en el recuerdo, primero se habló de venta de bebés, después ante la imposibilidad de contar siquiera con una mínima prueba se fue diluyendo la acusación, cayendo en otras instancias difusas que tampoco tuvieron sustento, hasta caer finalmente en una sanción menor de 30 días de suspensión, que tampoco está firme. Según el abogado defensor del médico, abogado Javier Gallo, esa sanción no tiene fundamento y fue aplicada por el Ministerio de Salud tanto como para no retroceder absolutamente de todo este procedimiento y tener que admitirlo ante la ciudad entera.

El caso es que los candidatos socialistas Natalia Enrico y Santiago Gazpoz -médico este último que fue quien reemplazó en un primer momento a Vitaloni- siendo entrevistados por Gerardo Zanoni en Radio Rafaela, saltó este tema por el llamado de una oyente y terminó por meterse en la campaña. Con haber aludido a una actuación administrativa del Ministerio y la intervención de la Justicia, habrían podido salir del paso de tan espinoso y delicado tema, pero en cambio se entró en un ida y vuelta con el entrevistador, que terminó haciendo un ruido que nadie desea a tan poco de ir a las urnas. La cuestión es que, además, se volvió a tocar el tema de los bebés, que fue algo así como echar nafta sobre el fuego.

Los adversarios de este domingo en las urnas se encargaron de la mayor difusión del caso, aunque en definitiva esa sea una cuestión menor. Lo más importante es que alguna vez de deberá hacer una reivindicación pública del doctor Vitaloni. Lástima que el paso del tiempo diluya algunos recuerdos, aunque no parece ser este caso.

ASISTENCIA E

INDECISOS

Más allá de las publicidades y promociones de campaña, el marketing en definitiva -que termina hoy con la veda-, donde cada uno hizo o trató de hacer lo que pudo, dos aspectos que interesan sobremanera para los comicios de pasado mañana son la concurrencia de electores por un lado y la cantidad alta de indecisos que existe todavía.

Aquí en Rafaela siempre la asistencia del padrón electoral -que esta vez es de 78.824 ciudadanos- estuvo oscilando en el 70%, pero como estas primarias tienen un antecedente menos fuerte que las generales, y además el clima de urnas está bastante pálido, la asistencia tal vez podría ser algo menor.

En cuanto a los indecisos, el electorado de Rafaela es bastante especial y desde siempre, incluso en las elecciones ejecutivas que son mucho más calientes que las legislativas, el componente de indecisos es elevado. Es que hay quienes se definen recién en camino al cuarto oscuro, pero deben ser los menos. Lo que sí en cambio prevalece en muchos es el elegir por lo personal por sobre lo partidario o ideológico, aspectos estos que a veces no son tenidos tan en cuenta como la persona del candidato. Es que aquí, todavía se conoce casi todo el mundo, se sabe quién es quién,lo que hizo, cuál fue su vida, hasta si estaciona mal su auto.