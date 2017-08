Del 6 al 10 de septiembre se llevará a cabo el 1° Salón de Automóviles Clásicos y Motocicletas Paraná 2017 en Puerto Nuevo. Se trata de un evento inédito para la región, organizado por el Club de Automóviles Antiguos y Clásicos de Entre Ríos (CAACER), y que está montado sobre la consigna de que los coches clásicos tienen un encanto especial.La ciudad de Paraná vivirá durante cinco días uno de los eventos más atractivos del mundo de los autos clásicos. Cerca de 80 automóviles y 40 motocicletas serán expuestos al público en la Sala Mayo del Puerto Nuevo.Las cinco jornadas tendrán el marco del Río Paraná, la participación de destacadas personalidades del medio y ejemplares únicos de colección. Una selección de vehículos clásicos e históricos con más de 30 años de antigüedad harán revivir la historia de la industria automotriz mundial.El 1° Salón de Automóviles Clásicos y Motocicletas Paraná 2017 fue Declarado de Interés Turístico por el Ministerio de Turismo de la Provincia y por la Municipalidad de la capital entrerriana."Un clásico no lo es meramente por ser antiguo aunque la definición de la propia palabra así lo expone. Sin embargo para mi los coches clásicos son mas esas obras de ingeniería que por distintos motivos destacaron en el momento en que fueron concebidas. Algunos por su potencia y su sonido, otros por su estilo u estética, otros por su exclusividad, otros simplemente por romper con lo preconcebido atreviéndose a salir de la que, puede ser a veces, una tónica gris", explicó alguna vez un apasionado y conocedor en la materia en una página especializada. "Y es que no hay que olvidar que igual que para todo aquello que conocemos, para el mundo del motor el tiempo transcurre incansable en una carrera eterna sin meta, siendo estos "clásicos" representantes de épocas pasadas, quizás olvidadas quizás no, quizás mejores, quizás no. Pero cada una, única en su propia forma y que ya habiendo pasado, no volverán", agregó.De eso se trata.