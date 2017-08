"Pensamos llegar al Concejo para cambiar la sociedad"

Oscar Gasparotti es muy optimista de cara a las elecciones primarias del 13 de agosto. Dice que "se ve más arriba" de lo que las encuestas "caseras" lo marcan y que sin lugar a dudas, necesita "ese empujoncito de la gente", como lo expresa.

Al frente de su lista "Podemos", que irá por fuera del espacio Cambiemos, por diferencias con el concejal actual y precandidato a la reelección, Lalo Bonino, decidió formar un partido ciudadano propio. Ya con su precandidatura a concejal instala en la ciudad, espera tener su lugar: "creo que nunca en esta campaña estuve nervioso. Sí muy ocupado y al estar en varios lugares a la vez, pero si tengo mucha tranquilidad para este desafío que se nos viene", expresó el candidato en LA OPINION.

Gasparotti estará acompañado por la Profesora Graciela Ferrari, la Licenciada Patricia Ortenzi, el Ingeniero Gustavo Valfré y la Maestra Mayor de Obras, Virginia Burgi. También estaban Ricardo Lestler, Natalia Olmos y Viviana Garetto.

"Tenemos una sociedad muy golpeada y desahuciada con la política que tenemos. Cuando vamos a visitar al vecino tenemos que recibir esos golpes. Estamos incursionando en nuestra primera oportunidad y vemos esos debacles que ya se conocen, como la economía, la inseguridad y todo lo que tiene que ver con la educación", dijo Gasparotti que mantuvo charlas con los vecinos de la ciudad donde fue comentando sus proyectos con su lista, con la intención de atacar esos problemas con gente "de trabajo y de la ciudad", como él la definió.



TRABAJOS EN INSTITUCIONES

Gasparotti le dijo a este Medio que uno de los puntos fuertes de la lista es la gran trayectoria que tienen las personas de "Podemos" en las instituciones de la ciudad. "Nosotros no vamos por la plata. Estamos pensando en llegar al Concejo para cambiar la sociedad, para eso formamos un grupo a medida que la gente fue teniendo confianza en nosotros", expresó. Recordemos que en la lista de Gasparotti hay profesores, ingenieros, maestros mayor de obras, entre otras profesionales.

En cuanto a lo que dicen las encuestas, el famoso "boca en boca", el precandidato de "Podemos" dijo que se ve "más arriba de lo que las encuestan dan. Muchos dijeron desde el ámbito político que nosotros no íbamos a pasar el corte. Yo me animé a no hacer encuestas, lo dejamos, confiamos en que vamos a pasar el corte sin ningún tipo de problemas, con la prudencia del caso, pero con mucha fe", manifestó.

El precandidato de Podemos dijo estar "convencido" de que reunirá "una cantidad de votos mucho mayor de la que se "Tenemos una primera experiencia y cuesta un poco más instalarse ante el electorado y posicionarse como una opción, pero hemos realizado una gran tarea en los barrios, caminando y dialogando", dijo.

Por otro lado, el ingeniero Gustavo Valfré conoce mucho a Gasparotti. Prácticamente ni dudó en responder el llamado del candidato cuando este lo llamó para que se sume a volcar toda su experiencia a la lista. Junto, trabajaron en el inicio de Capir, una de las cámaras más importantes del CCIRR allá por el año 1995. "La política debería entrar en un proceso de mejora continua", expresó el ingeniero y agregó: "la política es necesaria para que todos los miembros del concejo coordinen esfuerzos para poder trabajar. La política está desprestigiada y la gente piensa que los políticos son todos iguales, y no es así", dijo.

En tanto agregó que "siento que puedo ayudar mucho. Desde adentro se pueden cambiar muchas cosas", destacó el ingeniero, pidiendo a la gente que el domingo acompañe con el voto.