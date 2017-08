Comini pidió respaldar a la lista de Schmuck

La rafaelina Soledad Comini, quien integra el quinto lugar de la lista de candidatos a diputados nacionales "Sumemos Por Santa Fe" dentro del Frente Progresista, Cívico y Social, cerró ayer su campaña proselitista "con la satisfacción de haber dejado todo".

"Estamos contentos por la campaña que venimos realizando, de darle voz a los que no la tienen, de recuperar el diálogo con los vecinos, de escucharlos, de contarles nuestras propuestas y quiénes somos, porque cada uno de los que integramos la lista de diputados nacionales por Sumemos por Santa Fe somos ciudadanos comprometidos con la ciudadanía, que venimos trabajando con una coherencia ideológica que avalan lo que les proponemos, y desde hace mucho, mucho tiempo", subrayó Comini, quien acompaña a la dirigente radical rosarina María Eugenia Schmuck, cabeza de lista.

"Nuestra lista es progresista, no fue armada entre 3 o 4 dirigentes, sino que por el contrario representa a casi todos los departamentos, que tiene paridad, que busca defender la provincia y no ser la obsecuencia de unos o la oposición tajante de otros. Somos los representantes de la provincia de Santa Fe. Creemos que es necesaria la renovación de dirigentes y prácticas políticas, tiene que quedar en el pasado la burocracia, el amiguismo", agregó.

Por su parte, Schmuck expresó en una carta abierta que "este 13 de Agosto no es una elección más, puede ser el día de un nuevo comienzo, hay muchas listas de candidatos a diputados, pero una sola integrada en su totalidad por radicales.

Los convoco a todos a acompañarnos en las primarias, independientemente de lo que hagan en Octubre".