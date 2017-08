Evaluación colectiva del Programa Inclusión Educativa

En la tardecita de este miércoles, la Secretaría de Educación del municipio realizó la evaluación del primer semestre del año escolar del Programa Inclusión Educativa. Participaron del mismo talleristas y coordinadores del programa, y madres y padres del grupo de estudiantes de la edición 2017.Más de 120 personas se congregaron en la Sala IV del Complejo Cultural Viejo Mercado, en la que también estuvieron presentes el intendente Luis Castellano, los secretarios de Educación, Jerónimo Rubino, y de Desarrollo Social, José Luis Rosetto y la subsecretaria de Salud, Brenda Vimo.La oportunidad fue propicia para realizar una presentación del equipo de trabajo y un balance de lo desarrollado durante la primera etapa del año en las tutorías y acompañamientos. Cada docente detalló las actividades realizadas en los cuatro centros barriales en los que funciona el Programa.Luego, la psicopedagoga Andrea Sleive y la comunicadora social, Milena Segnini, del Programa La Buena Vida, llevaron a cabo un taller que contó con mucha participación de las mamás y los papás, quienes compartieron experiencias comunes en la crianza de adolescentes, una etapa que coincidieron en definir como "compleja en la vida de las personas".Asimismo, la subsecretaria de Salud Brenda Vimo ponderó el trabajo conjunto entre ambos programas, que en el fondo persiguen "una mejor calidad de vida y mayores oportunidades para los jóvenes de la ciudad"."Lo que nos pasa como padres con nuestros hijos les pasa a muchas familias, y poder compartirlo aquí nos ayuda a comprender mejor", expresó el Intendente."Es muy importante que nuestros jóvenes puedan estar incluidos en este programa, ir a la escuela, avanzar, recibirse, y luego seguir estudios superiores; conocemos casos de chicos que no pensaban seguir la secundaria, y no solo pudieron seguirla, sino que ahora están en la universidad", agregó."Como dijimos muchas veces: sin educación no hay futuro", por eso, concluyó: "Creemos en la educación y vamos a seguir trabajando por la educación en la ciudad. Les agradezco mucho que estén aquí, porque sin los papás, las mamás, las familias, no podemos avanzar. Necesitamos tenerlos como socios para que los chicos puedan avanzar. Y si nuestros chicos avanzan, se hace fuerte Rafaela".