Revelaciones durante el juicio a Tognoli

La fiscal Liliana Bettiolo reveló que había una pesquisa contra el ex jefe policial Hugo Tognoli, pero que a partir de la divulgación de una publicación, entonces ordenó el arresto "para preservar pruebas". Fue en el marco del juicio contra el ex jefe policial, ocasión en que la defensa hizo preguntas durante 2 horas a la fiscal, en una tensa situación, según revela el diario La Capital.

La fiscal subrogante que motorizó la investigación y posterior detención de Hugo Damián Tognoli, acusado de proteger el accionar de bandas narcos en el sur provincial, fue la estrella de una nueva jornada del juicio contra el ex jefe de la policía santafesina.

La actual prosecretaria de la Fiscalía Federal Nº 1 admitió que la publicación de una nota periodística en un diario nacional impulsó el pedido de detención del jefe policial. La fiscal dijo que tomó esa determinación "para preservar pruebas" y no pudo explicar cómo el expediente que tenía en su escritorio se había filtrado a la prensa.

La declaración de la fiscal fue celebrada casi como un gol por los defensores de los imputados presentados como más comprometidos en la causa, aunque vale resaltar que los testimonios que se escuchan en las audiencias sirven a las partes para construir los alegatos finales donde expondrán todo su juego sobre la mesa.

"Quedó claro con el testimonio de Bettiolo que la detención de Tognoli obedeció pura y exclusivamente a una opereta de Página/12 orquestada desde el Poder Ejecutivo Nacional en funciones en ese momento. La doctora Bettiolo fue víctima de esta operación al ser removida de su cargo. Y en su lugar colocaron a un fiscal funcional a los intereses del gobierno nacional, que en ese entonces era detener al jefe de la policía de la provincia de Santa Fe", dijo al entrar en cuarto intermedio Paul Krupnik, uno los abogados de Andrés Ascaini, uno de los acusados en el juicio sindicado como narco que operaba desde Villa Cañas.

Liliana Bettiolo fue la segunda de una lista de cinco testigos programados ante el tribunal oral federal integrado por Beatriz Caballero de Barabani, Omar Digerónimo y Otmar Paulucci.